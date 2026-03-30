Emela Burdžović počela raditi na radiju: HIT FM se pohvalio novim pojačanjem

Naime, njihovoj ekipi pridružila se i Emela Burdžović, poznata Bh. novinarka.

U jutarnjem programu HIT FM radija, voditelj se pohvalio pojačanjem u studiju.

- Emela Burdžović je naše pojačanje za novu sezonu 2026. godinu. Dobrodošla - kazali su.

Burdžović je istaknula da joj je zadovoljstvo biti dio njihove ekipe.