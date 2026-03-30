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BH. NOVINARKA

Emela Burdžović počela raditi na radiju: HIT FM se pohvalio novim pojačanjem

Burdžović je istaknula da joj je zadovoljstvo biti u dio njihove ekipe

Emela Burdžović. N1

Dž. R.

30.3.2026

U jutarnjem programu HIT FM radija, voditelj se pohvalio pojačanjem u studiju.

Naime, njihovoj ekipi pridružila se i Emela Burdžović, poznata Bh. novinarka.

Šejla Cocalić poželjela dobrodošlicu Burdžović. Instagram

- Emela Burdžović je naše pojačanje za novu sezonu 2026. godinu. Dobrodošla - kazali su.

Burdžović je istaknula da joj je zadovoljstvo biti dio njihove ekipe.

# EMELA BURDŽOVIĆ
# HIT FM RADIO
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