Emela Burdžović počela raditi na radiju: HIT FM se pohvalio novim pojačanjem

U jutarnjem programu HIT FM radija, voditelj se pohvalio pojačanjem u studiju.
Naime, njihovoj ekipi pridružila se i Emela Burdžović, poznata Bh. novinarka.
BH. NOVINARKA
Burdžović je istaknula da joj je zadovoljstvo biti u dio njihove ekipe
Emela Burdžović. N1
U jutarnjem programu HIT FM radija, voditelj se pohvalio pojačanjem u studiju.
Naime, njihovoj ekipi pridružila se i Emela Burdžović, poznata Bh. novinarka.
Šejla Cocalić poželjela dobrodošlicu Burdžović. Instagram
- Emela Burdžović je naše pojačanje za novu sezonu 2026. godinu. Dobrodošla - kazali su.
Burdžović je istaknula da joj je zadovoljstvo biti dio njihove ekipe.
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