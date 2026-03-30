Video / Real Madrid iz Zenice za "Avaz": Pokušali su me ubiti, Zmajevi će pobijediti Italiju

Elvedin Sakić zvani Real Madrid iz Zenice govorio je za "Dnevni avaz" o napadu koji je preživio, ali i o utakmici Zmajeva koja će se odigrati sutra u ovom gradu protiv Italije.
Kazao je da ga je čovjek tri puta pokušao da ubije.
NAKON DRAME
Udario me, ali sada sam zdrav, primam terapiju, ali evo dobro je, ide motorika - rekao je i pokazao kako mu je mobitel pokušao uništiti
Elvedin Sakić zvani Real Madrid iz Zenice govorio je za "Dnevni avaz" o napadu koji je preživio, ali i o utakmici Zmajeva koja će se odigrati sutra u ovom gradu protiv Italije.
Kazao je da ga je čovjek tri puta pokušao da ubije.
- Nešto je na mene navalio. Izašao sam iz auta - kazao je te pokazao povrede koje zadobio.
Naveo je da ne zna šta je razlog ovakvog postupanja.
- Udario me, ali sada sam zdrav, primam terapiju, ali evo dobro je, ide motorika - rekao je i pokazao kako mu je mobitel pokušao uništiti.
Istakao je da se ostavio kriminala, da prodaje na pijaci i da vjeruje u Boga.
- Policija ako me dirne, ja odmah snimak. Ne postoje ta guta para da promoviram kladionice, kazina, kockarnice - naveo je.
Kaže da mu je mama bolesna, a da se on bori i čuva je do smrti.
- Jedan portal me zvao kada se pojavila informacija da sam pod dejstvom narkotika bio, kada to objavi bilten policije, onda je to validno, a to rekla-kazala, pusti to. Ne smijem da šmrčem ako sam prehlađen, odmah kaže da vučem. Našli mi dva bosaurina od majke, rekli jednom da je droga - poručio je.
Naglasio je da očekuje da ćemo pobijediti Italiju.
Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.
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