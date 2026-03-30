Vlasti optužene za još jedno lažno obećanje: Borci pred Vladom, najavljuju i blokade FBiH

Demobilizirani borci iz cijele FBiH dolaze sutra na mirne proteste pred zgradu Vlade FBiH, tokom kojih će zvanično predati zahtjeve koji se odnose na uvođenje prava na borački dodatak za pripadnike Armije i MUP-a RBiH, te HVO-a.

Prema riječima Hamze Krkalića iz udruženja Kamp boraca, Vladi FBiH bit će predata tri zahtjeva – da se ispoštuju zaključci Zastupničkog doma Parlamenta FBiH iz 2024., koji se odnose na sastav radne grupe za uvođenje boračkog dodatka, da se osiguraju sredstva za tu vrstu naknade, te da iznos egzistencijalne naknade za demobilizirane borce starije od 57 godina prati rast minimalne penzije.

Realni zahtjevi

Najava mirnih protesta dolazi nakon sastanka delegacije Vlade FBiH s predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja, na kojem je usaglašeno da isplata boračkog dodatka počinje od 2027. godine i da on iznosi 1,5 KM po mjesecu provedenom u odbrani zemlje za sve branitelje bez izuzetka.

S druge strane, Kamp boraca insistira da borački dodatak dobiju isključivo veterani koji su u odbrani proveli najmanje godinu i koji nisu ostvarili prava po drugom osnovu, te da on iznosi 5 KM po mjesecu staža u ratu.

- I prošloj vladi dali smo rok mjesec dana, nisu ispoštovali zahtjeve i mi smo tada blokirali FBiH. Tako će biti i sada. Imamo realne zahtjeve, jedine koje je moguće ostvariti, jer za isplatu dodatka po našem prijedlogu potrebno je 50 – 60, a ne 237 miliona KM, koliko bi bilo potrebno za sve borce. Od toga nema ništa. Dajemo rok od mjesec, a ako naše zahtjeve ne ispune, onda krećemo u blokade saobraćajnica širom FBiH i pred Vladu više nećemo dolaziti – ističe Krkalić.

Lažno obećanje?

Punih sedam godina demobilizirani borci insistiraju na uvođenju prava na borački dodatak za bivše pripadnike Oružanih snaga koji više od tri decenije od rata nemaju riješenu egzistenciju. S druge strane, Radna grupa Ministarstva za boračka pitanja FBiH i predstavnici temeljnih boračkih organizacija insistiraju da ovo pravo ostvari svih 383.494 bivša branitelja, pa bi u tom slučaju iz budžeta FBiH trebalo osigurati 237 miliona KM godišnje. Zbog toga veliki broj bivših branitelja smatra da je riječ o još jednom lažnom obećanju, kojim aktuelne vlasti borački dodatak, čije uvođenje su obećale od početka 2026., ostavljaju kao vruć krompir narednom sazivu Vlade FBiH.

Najava mirnih protesta dolazi nakon sastanka delegacije Vlade FBiH s predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja