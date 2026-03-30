Pukla tikva između Dodika i Đajića: On je pokazao da nije jedan od nas, ako je to ikada i bio

Nakon smjene Vlade Đajića s čela SNSD-a Banja Luka i direktora UKC-a RS, evidentno je da ne cvjetaju ruže u odnosima između njega i stranke.

Prvo je on prije nekoliko dana na sjednici NSRS kritizirao RTRS, koji je izbrisao prilog u paketićima koji je dijelila dijaspora, a u kojem se i on pojavio, no Dodik ga nije direktno prozivao, sve do danas.

- Vlado Đajić je dvolična osoba i folirant. Gnušam se licemjerstva i lažnog dušebrižništva. A, upravo te osobine pokazuje Vlado Đajić. Kada smo budžet UKC Republike Srpske povećali sa 80 na 220 miliona, tražio sam da se povećaju plate ljekara i medicinskih sestara, a on da se gradi garaža. On zna zašto mu je to bilo važnije od plata kolega. Žao mi je što smo popustili i što smo mu to dozvolili.

Dok je bio direktor, sve što je tražio za UKC, Vlada mu je dala. Tada nije predlagao da plate ljekara budu 5.000 KM, imao je preče stvari. Sada glumi brigu. Ovim je Vlado Đajić pokazao da nije jedan od nas, ako je to ikada i bio. Sada sam siguran da mu je SNSD bio samo paravan - naveo je Dodik.