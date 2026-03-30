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IZBAČEN SA SJEDNICE

Sukob na sjednici NSRS: Vukanović pokušao prići Ljubojević, reagovalo obezbjeđenje

Ni nakon izlaska iz skupštinske sale tenzije se nisu smirile

Sjednica NSRS-a. RTRS

M. Až.

30.3.2026

Tokom današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske došlo je do oštrog verbalnog sukoba između lidera stranke Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića i predsjedavajuće Anje Ljubojević.

Ljubojević je u više navrata upozoravala Vukanovića da će mu biti oduzeta riječ, što je na kraju i učinila.

Nakon toga, Vukanović je reagovao burno, podižući ton dok se obraćao predsjedavajućoj.

Vukanović je na to nikad burnije reagovao i počeo da se predsjedavajućoj obraća povišenim tonom. U tim trenucima je krenuo fizički do mjesta na kojem sjedi Ljubojević, a obezbjeđenje ga je spriječilo da dođe do nje.

Nakon toga mu je Ljubojević izrekla mjeru udaljavanja sa sjednice "zbog prilaska".

Ni nakon izlaska iz skupštinske sale tenzije se nisu smirile. Vukanović je u hodniku nastavio s kritikama na račun Ljubojević, nazvavši je "seljankom koja vodi skupštinu".

Inače, Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici razmatra set zakona kojim se predviđa povećanje plata za budžetske korisnike.

# NSRS
# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# ANJA LJUBOJEVIĆ
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