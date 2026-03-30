Sukob na sjednici NSRS: Vukanović pokušao prići Ljubojević, reagovalo obezbjeđenje

Tokom današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske došlo je do oštrog verbalnog sukoba između lidera stranke Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića i predsjedavajuće Anje Ljubojević.

Ljubojević je u više navrata upozoravala Vukanovića da će mu biti oduzeta riječ, što je na kraju i učinila.

Nakon toga, Vukanović je reagovao burno, podižući ton dok se obraćao predsjedavajućoj.

Vukanović je na to nikad burnije reagovao i počeo da se predsjedavajućoj obraća povišenim tonom. U tim trenucima je krenuo fizički do mjesta na kojem sjedi Ljubojević, a obezbjeđenje ga je spriječilo da dođe do nje.

Nakon toga mu je Ljubojević izrekla mjeru udaljavanja sa sjednice "zbog prilaska".