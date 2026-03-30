Studenti Univerziteta Manchester iz Velike Britanije posjetili Parlamentarnu skuštinu BiH

U okviru programa "Otvoreni parlament" Parlamentarnu skuštinu Bosne i Hercegovine danas je posjetila grupa studenata Univerziteta Manchester iz Velike Britanije i tom prilikom upoznala se sa nadležnostima i načinom funkcioniranja najviše zakonodavne institucije vlasti u našoj zemlji.

Današnja posjeta studenata iz Manchestera je 11. po redu što je nastavak njihovog interesovanja za Bosnu i Hercegovinu, njen politički sistem i Parlamentarnu skupštinu BiH.

Posebno interesantan dio bio je razgovor studenata sa poslanikom u Predstavničkom domu Predragom Kojovićem i delegatom u Domu naroda Zlatkom Miletićem.

Članovi Parlamentarne skupštine govorili su o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i izazovima sa kojima se suočava naša zemlja u procesu evropskih integracija, zatim o specifičnostima političkog sistema i načinu funkcioniranja PSBiH.

To je bila i prilika da gosti postavljaju pitanja o aktuelnom političkom trenutku Bosne i Hercegovine a poseban interes pokazali su za izborni proces i ograničenja koja su rezultat aktuelnog teksta Ustava BiH, kao i za rad pravosuđa u našoj zemlji.

Gosti iz Velike Britanije obišli su zgradu i sale za sjednice domova i radnih tijela Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz te institucije.