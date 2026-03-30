Vlada FBiH: Više od 5,3 miliona KM za razvoj turizma u Federaciji BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, donijela odluke o usvajanju dva programa utroška sredstava u okviru Programa Razvoj turizma i ugostiteljstva - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH, utvrđeni Budžetom Federacije BiH za 2026. godinu ovom ministarstvu, u ukupnom iznosu od 5.360.000 KM.

Prvom odlukom usvaja se Program utroška sredstava kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima u iznosu od 2.750.000 KM.

Od ovog iznosa, za sufinansiranje programa unapređenja turističke infrastrukture za poboljšanje ponude i specifičnosti razvoja turističkih destinacija planirano je 1.800.000 KM, za sufinansiranje podrške projektima u funkciji razvoja održivog turizma, na destinacijama od šireg prirodnog i kulturno-historijskog značaja za Federaciju BiH - radovi na rekonstrukciji, sanaciji i unapređenju objekata i lokaliteta, te izrada projektne dokumentacije za navedene aktivnosti planirano je 550.000 KM, te 400.000 KM za sufinansiranje podrške projektima za nabavku opreme u svrhu unapređenja avanturističkog i outdoor turizma.

Ova sredstva dodjeljivat će se korisnicima na osnovu javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Drugom odlukom usvaja se Program utroška sredstava tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima u iznosu od 2.610.000 KM. Od ovog iznosa za program podrške manifestacijama od međunarodnog značaja za razvoj turizma Federacije BiH planirano je 1.200.000 KM, te 500.000 KM za program podrške manifestacijama za razvoj domaćeg/lokalnog turizma Federacije BiH.

Također, za podršku uvođenju novih avio i željezničkih linija s ciljem razvoja turizma planirano je 450.000 KM, te 310.000 KM za sufinansiranje promocije za jačanje specifičnih oblika turističke ponude. Ova sredstva dodjeljivat će se korisnicima na osnovu javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Programom je planirano i 50.000 KM za program razvoja održivog i konkurentnog agroturizma u ruralnim područjima Federacije BiH u saradnji s UN organizacijom za hranu i poljoprivredu (FAO), te 100.000 KM za Caritas za program strateške podrške inkluzivnom i klimatski otpornom razvoju turističkih koridora u Federaciji BiH, saopćeno je iz Vlade FBiH.