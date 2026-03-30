Vlada TK izdvaja više od pola miliona KM za bolnicu u Gračanici

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na tekst Ugovora o finansiranju dijela Programa investicionog ulaganja Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2026. godinu, a ugovor će zaključiti sa Ministarstvom zdravstva TK.

Ugovorom se potvrđuje opredijeljenost Vlade TK da kroz investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, kao i vršenje osnivačkih prava nad bolničkim javnim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač/suosnivač Tuzlanski kanton za 2026. godinu, intenzivno radi na stvaranju što boljih uslova zdravstvene zaštite stanovnika Tuzlanskog kantona. Za tu namjenu planirano je 506.804 KM.

Odobravanjem korištenja 258.800 KM vlastitih prihoda JU Univerzitet u Tuzli, Vlada je na sjednici danas omogućila realizaciju projekta adaptacije i opremanja Amfiteatra A2 na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Time se unapređuju uslovi obavljanja nastavnog procesa u pogledu prostora i opreme i poboljšava studentski standard.

Također je Vlada dala saglasnost na Odluku Ministarstva za boračka pitanja o odobravanju 30.000 KM Medžlisu Islamske zajednice Doboj, za izgradnju Centralnog spomen obilježja kod zgrade Medžlisa IZ u Doboju.

U skladu sa ranije donesenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2026. godinu“, Vlada je danas donijela jedanaest pojedinačnih odluka o odobravanju finansijskih sredstava, od čega se sedam odluka odnosi na izdvajanja za oblast pravosuđa u Tuzlanskom kantonu.

Vlada TK je dala saglasnost Općinskom sudu u Srebreniku za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Također je Vlada TK na današnjoj sjednici donijela Odluku o poništavanju Javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za nominovanje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora u JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o, saopćeno je iz Vlade TK.