Video / Dirljiva priča o teti Šeki i sarajevskim taksistima: Šerifa Šarac ima 100 godina, a Amir je njen četvrti vozač

Amir Hrustanović je aktivni, višegodišnji član Udruženja “Sarajevo Taxi”, a za “Dnevni avaz” je ispričao nevjerovatnu priču o povjerenju, prijateljstvu i poštovanju koje je prevazišlo granice poslovnog i prešlo u nešto porodično. Riječ je o najstarijoj mušteriji “Sarajevo Taxija”, koja, prema riječima Hrustanovića, koristi njihove usluge još od osnivanja kompanije 1946. Godine, i to ne samo ona njego cijela njena porodica.

Sve ovo možda i ne bi bilo toliko neobično i nevjerovatno da gospođa Šarac nije prije nekoliko dana napunila ni manje ni više nego stotinu godina, a proslavi njenog rođendana, osim porodice i bliskih prijatelja prisustvovali su i iz Udruženja “Sarajevo Taxi”.

- Voli da slika, a svoje slike je uglavnom poklanjala. Nisu bile namijenjene prodaji, već darivanju. Također je objavila nekoliko knjiga. Vjerujte, to su priče koje, kada počnete čitati, čitate u jednom dahu i ne možete stati. Toliko je ova gospođa bila svestrana i uspješna – kazao nam je Hrustanović.

Gospođa Šerifa bila je domaćica. Kako sama kaže, u takvom okruženju imala je dovoljno obaveza. Samo koliko je košulja trebalo oprati bilo je sasvim dovoljno. Međutim, iako je bila domaćica, izuzetno je svestrana i talentovana za umjetnost, slikanje i pisanje.

- Gospođa se zove Šerifa Šarac i rođena je na Vratniku, tačnije u ulici Sumbul-česma. Bila je udata za gospodina Nedima Šarca, profesora i dekana Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Njegov brat bio je general u Generalštabu Titove armije, Džemil Šarac, a njihov otac bio je Zaim Šarac, nekadašnji predsjednik Vlade Bosne i Hercegovine u Jugoslaviji – ispričao je Hrustanović za “Avaz”.

- Možete misliti kako je to bilo kad su u tom restoranu, gdje je proslava i bila, vidjeli o čemu se radi, svi su zajedno s nama i pjevali i pljeskali. Čak je bio i sazlija, pošto ona voli jako sazliju. Njena kćerka je organizovala sve i Šerifa je s njim zajedno otpjevala nekoliko pjesama – kazao je.

Na pitanje kako je došlo do toga da odnos mušterija–vozač preraste u nešto mnogo više, Hrustanović odgovara da se to može razumjeti tek kada upoznate o kakvoj je ženi riječ. Ona je, kako kaže, puna emocija i ljubavi i uvijek ima prave savjete.

- Vjerujte, ja sa svojih 57 godina, kada mi zatreba savjet, odem kod nje i pitam: „Šta Vi, teta Šeko, mislite o tome?“ Kada sam u nedoumici, njen savjet poslušam i mogu reći da vrijedi zlata. Što se tiče “Sarajevo Taxija”, ja sam, koliko znam, među starijim vozačima koji aktivno voze gospođu, možda treći ili četvrti po stažu. Međutim, nije riječ samo o meni. Svi mi iz firme, koliko god možemo, učestvujemo u njenom svakodnevnom životu. Na raspolaganju smo joj za sve što joj treba, bilo da je riječ o odlasku u apoteku, kupovini ili bilo kakvoj drugoj potrebi – objašnjava.

Druga majka

Amir ističe da je smatra drugom majkom, a ona njega drugim sinom i da ga tako i zove, dok ga njena kćerka oslovljava kao brata. Važno je istaći da teta Šeka, kako je svi zovu, ima porodicu, ali da svi oni žive vani, dok ona u Sarajevu živi sama.

Zbog toga je sve ovo što rade sarajevski taksisti, a posebno Amir, za nju nešto veliko i posebno. Kaže da nema gdje nisu zajedno išli. Vozili su je i na more i na planine, a toliko povjerenje ima u njih da dijeli i najsitnije detalje iz svog života.

Puna života sa sto godina

- Istina, unazad otprilike godinu malo je oslabila, i na nogama i sa sluhom, ali do prije godinu bila je izuzetno aktivna. Čim dođe proljeće, zvala bi: „Amire, idemo da vidimo šume, tada su najljepše u beharima“. Ako je bilo vrijeme za more, išlo se na more. Ako ne, onda smo obilazili Sarajevo i okolinu. Uvijek je koristila naše usluge, i u gradu i van njega – kazao je Hrustanović.