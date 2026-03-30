Hrvatski konzul i njegov brat fizički napadnuti u Banjoj Luci

Dodao je kako ovakvi incidenti predstavljaju ozbiljno narušavanje sigurnosti te dodatno produbljuju osjećaj nesigurnosti među građanima, posebno među pripadnicima hrvatskog naroda kao jednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

- S ozbiljnom zabrinutošću zaprimili smo informaciju o napadu na konzula Republike Hrvatske u Banjoj Luci. Najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja, a osobito napade na diplomatske predstavnike - poručio je Pranjić.

Povodom ovog incidenta oglasio se potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić, koji je najoštrije osudio napad.

Konzul prvog razreda Republike Hrvatske fizički je napadnut u nedjelju navečer u centru Banje Luke.

- Sigurnost, dostojanstvo i ravnopravnost konstitutivnih naroda moraju biti neupitni i trajno zaštićeni, a svako nasilje i prijetnje moraju biti jasno i nedvosmisleno sankcionirani - naveo je.

Istakao je i da su o događaju obaviješteni predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske te da je uspostavljena stalna komunikacija s nadležnim institucijama.

- Od nadležnih očekujemo da u najkraćem roku rasvijetle ovaj događaj i pronađu počinioce, kako bi se poslala jasna poruka da nasilje i napadi ove vrste neće biti tolerirani - naglasio je Pranjić.

Na kraju je poručio da su sigurnost, vladavina prava, zaštita diplomatskih predstavnika te ravnopravnost konstitutivnih naroda temeljne vrijednosti svakog demokratskog društva, te da je nužno kontinuirano raditi na njihovom očuvanju.

Jedva umakli

Kako saznaje Srpskainfo, konzula i njegovog brata napale su za sada nepoznate osobe dok se vraćao sa večere na kojoj je bio sa bratom u jednom banjalučkom restoranu.

Riječ je o grupi nepoznatih osoba koje su presrele konzula i njegovog brata u centru grada, te ih prvo gađale grudvama snijega.

Nakon toga su ih vrijeđali, da bi na kraju nasrnuli na njih i fizički.

Tortura je trajala više od pola sata, a konzul i njegov brat su jedva uspjeli da umaknu napadačima.