U Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari prije 23 godine ukopano prvih 600 žrtava genocida

Na današnji dan 2003. godine, u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari ukopano je prvih 600 žrtava genocida u Srebrenici, koji je u julu 1995. počinila vojska RS, predvođena ratnim zločincem Ratkom Mladićem. Memorijalni centar je zvanično otvorio bivši američki predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton) u septembru 2003. godine. Ukopu prvih 600 identificiranih žrtava od više od 8.000 nestalih Bošnjaka na području Srebrenice, u Potočarima je prisustvovalo više od 10.000 ljudi. Uredbom tadašnjeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna (Paddy Ashdown) utvrđeno je i da Fabrika akumulatora pripadne Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari. Sukcesivnim ukopima žrtava, 11. jula svake godine, ovo mezarje je uspostavljeno kao mjesto očuvanja sjećanja na žrtve genocida koji je počinila VRS u Srebrenici.

Rene Dekart . Wikipedia.org Rene Dekart . Wikipedia.org

Rođen Rene Dekart, osnivač novovjekovne evropske filozofije 1596. - Rođen francuski filozof, matematičar i fizičar Rene Dekart (Descartes), osnivač novovjekovne evropske filozofije, posebno modernog racionalizma, koji je označio prekid sa skolastikom. Prema njegovom učenju, u osnovi svega su dvije različite supstance, jedna osnova svakog mišljenja i svijesti - "res kogitans" (misleća stvar), a druga svake tjelesnosti - "res ekstensa" (prostiruća stvar). Vjerodostojnost postojanja tih supstanci postiže se samo pomoću ontološkog aksioma "Kogito, ergo sum" ("Mislim, dakle jesam"). Razlog i svrhu postojanja te dvije supstance čini treća apsolutna supstanca - Bog. Također je jedan od tvoraca analitičke geometrije, a u matematiku je uveo promjenljivu veličinu i funkciju, odnosno kretanje i dijalektiku, što je bila prelomna tačka u razvoju matematike. Djela: "Rasprava o metodi", "Pravila za rukovođenje umom", "Meditacije o prvoj filozofiji", "Rasprava o strastima duše", "Principi filozofije", "Geometrija". 1631. - Umro engleski pisac Džon Don (John Donne), najveći među metafizičkim pjesnicima, vjerovatno najveći ljubavni pjesnik koji je pisao na engleskom jeziku. Njegova lirika sjedinjava duh i fantaziju, strast i intelekt i odlikuje se složenošću ideja, iskazanih snažnom neposrednošću i jezikom bliskim konverzacionom govoru. 1727. - Preminuo Isak Njutn (Isaac Newton), engleski fizičar, matematičar, astronom, alhemičar i filozof, jedna od najvećih ličnosti u historiji nauke. Tvorac je općeg zakona gravitacije, nazvanog po njemu Njutnov zakon gravitacije koji iskazuje da se svaka dva tijela privlače uzajamno silom koja je proporcionalna umnošku njihovih masa, a obrnuto proporcionalna kvadratu njihove međusobne udaljenosti. Godine 1669., postao je profesor na Trinity Collegeu u Kembridžu, a od 1671. bio je član (od 1703. predsjednik i stalno biran do kraja života) Kraljevskog društva (Royal Society) u Londonu. 1732. - Rođen austrijski kompozitor Franc Jozef Hajdn (Frantz Joseph Haydn), predstavnik "bečkih klasičara". Bio je tri decenije kapelmajstor na dvoru mađarskih grofova Esterhazi, a dvaput je putovao u Englesku, gdje je stekao svjetsku slavu i komponovao najzrelija djela. Napisao je 104 simfonije, 83 gudačka kvarteta, više od 20 opera, klavirske sonate, crkvenu muziku. Komponovao je austrijsku i njemačku himnu. Djela: simfonije "Jutro", "Podne", "Večer", "Marija Terezija", "Oproštajna", "Oksfordska", "Kraljica", "Medvjed", "Kokoška", "Vojna", gudački kvarteti "Sunčevi kvarteti", "Ruski kvarteti", oratorijumi "Stvaranje svijeta", "Godišnja doba", opera "Apotekar". 1837. - Umro engleski slikar Džon Kanstebl (John Constable), jedan od tvoraca modernog pejzaža u evropskom slikarstvu. Njegova platna odlikuje jednostavnost motiva, slobodan potez i prozračnost atmosfere, čime je znatno utjecao na francuske impresioniste.

Šarlota Bronte . Wikipedia.org Šarlota Bronte . Wikipedia.org