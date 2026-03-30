NSRS usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima i zaposlenima u zdravstvu

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je večeras na 37. posebnoj sjednici set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima i zaposlenima u zdravstvu, prenosi Fena.

Zaposleni u zdravstvu imat će od aprila uvećane koeficijente u određenom procentu tako da direktori zdravstvenih ustanova, njihovi zamjenici, pomoćnici i savjetnici, kao zaposleni sa najvećim koeficijentima, imaju koeficijente veće od tri posto.

Za ljekare specijalizante predviđeno je uvećanje od sedam posto, glavne sestre zdravstvene ustanove sa visokom stručnom spremom ostvaruju uvećanje osnovne plate za 10 posto, a ostali zaposleni pet posto.

Osim toga, radnici u zdravstvu imaće i poseban dodatak na platu tako da se iznos bruto naknade za zdravstveni dodatak određuje u rasponu do 20 posto prosječne bruto plate isplaćene u RS u prethodnoj godini.

Svi zaposleni u javnim službama, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, te u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda imaće veće koeficijente za pet posto.

Plate će biti veće za isti iznos i zaposlenima u oblasti kulture, organima uprave i institucijama pravosuđa.

Državni službenici i namještenici zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji nisu obuhvaćeni prethodnim povećanjem plate, dobili su veće platne koeficijenate za 10 posto.

Za ovo povećanje oko 44.000 ukupno zaposlenih treba oko 68,5 miliona KM u budžetu RS.