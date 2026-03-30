Stanivuković osudio napad na hrvatskog konzula: "Ovo ruši temelje suživota"

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banje Luke, najoštrije je osudio napad na konzula Republike Hrvatske u ovom gradu, poručivši da ovakvi incidenti nisu prihvatljivi i ne smiju postati dio svakodnevice.
BANJA LUKA
Banja Luka je grad u kojem nema mjesta za nasilje ili ugrožavanje bilo čije bezbjednosti, rekao je
Draško Stanivuković. Dejan Rakita/PIXSELL
Draško Stanivuković, gradonačelnik Banje Luke, najoštrije je osudio napad na konzula Republike Hrvatske u ovom gradu, poručivši da ovakvi incidenti nisu prihvatljivi i ne smiju postati dio svakodnevice.
Pozvao je nadležne institucije da hitno reaguju i rasvijetle cijeli slučaj.
- Pozivam nadležne institucije da hitno istraže ovaj incident i preduzmu sve potrebne mjere kako bi počinioci bili sankcionisani - poručio je Stanivuković.
Naglasio je da Banja Luka mora ostati grad mira i tolerancije, u kojem se svaki građanin osjeća sigurno i zaštićeno.
- Banja Luka je grad u kojem nema mjesta za nasilje ili ugrožavanje bilo čije bezbjednosti - naveo je on.
Stanivuković je upozorio da ovakvi napadi narušavaju temelje suživota, koji mora ostati ključna vrijednost društva.
- Naša dužnost je da gradimo mir, solidarnost i poštovanje među svima, bez obzira na nacionalnost, vjeru ili političko opredjeljenje - zaključio je.
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