HDZ 1990: Napad na hrvatskog konzula ozbiljan sigurnosni i politički incident

Hrvatska demokratska zajednica 1990 osudila je u ponedjeljak napad na konzula prvog reda Republike Hrvatske koji se dogodio u nedjelju u središtu Banje Luke.

Posebno zabrinjava činjenica da se ovakav napad dogodio u javnom prostoru, što otvara pitanje razine sigurnosti i učinkovitosti institucija u zaštiti kako građana, tako i međunarodnih predstavnika, kažu iz te strane, dodavši da bi svaki izostanak brze i odlučne reakcije dodatno produbio nepovjerenje i poslao pogrešnu poruku o toleriranju nasilja i netrpeljivosti.

HDZ 1990 zahtijeva hitnu i temeljitu istragu, žurnu identifikaciju počinitelja te njihovo najoštrije sankcioniranje, uz jasno i nedvosmisleno očitovanje nadležnih institucija o ovom kaznenom djelu koje nosi obilježja napada motiviranog nacionalnom mržnjom.

- Očekujemo da institucije Bosne i Hercegovine pokažu punu sposobnost zaštite diplomatskih predstavnika, u skladu s međunarodnim obvezama i standardima koje BiH ima na svom europskom putu - dodaje se u saopćenju.

Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović poručio je da napad na hrvatskog diplomatu nije samo izolirani incident, već ozbiljan test za institucije Bosne i Hercegovine.

- Ovakvi događaji izravno narušavaju međunarodni kredibilitet zemlje i zahtijevaju jasnu i nedvosmislenu reakciju. Nasilje i govor mržnje moraju biti sankcionirani bez iznimke. Hrvati se nikada neće odreći svojih stoljetnih ognjišta – od Dervente i Broda, preko Modriče i Bosanskog Šamca, do Banje Luke i drugih mjesta gdje su kroz povijest živjeli i ostavili dubok trag. Upravo zato očekujemo da se svakom napadu pristupi s punom ozbiljnošću i odlučnošću, kako bi se očuvalo dostojanstvo i sigurnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini - ocijenio je.