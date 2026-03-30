Hrvatska ambasada saopćila detalje napada na konzula u Banjoj Luci: Napala ga je veća grupa nepoznatih osoba

Ambasada Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini oglasila se nakon što je objavljena informacija o napadu na njihovog konzula u Banjoj Luci i saopćila nove detalje.

Hrvatski diplomata fizički je napadnut u nedjelju navečer u centru grada, a kako su naveli iz ambasade, upućene su mu i uvrede na nacionalnoj osnovi.

Hrvatska ambasada uputila je protestnu notu nadležnim vlastima BiH.

Iz ambasade su istakli da je konzula prvog razreda u Generalnom konzulatu Hrvatske napala veća grupa nepoznatih osoba, koje su ga tom prilikom i vrijeđale na nacionalnoj osnovi.

Naglašeno je da se očekuje hitna i temeljita istraga, identifikacija počinilaca i njihovo adekvatno kažnjavanje, uz jasnu osudu krivičnog djela počinjenog iz mržnje nad hrvatskim diplomatskim službenikom.

Gradonačelnik Banje Luke osudio je napad.

- Najoštrije osuđujem napad na konzula Republike Hrvatske u Banjoj Luci. Ovakvi događaji nisu prihvatljivi i ne smiju biti dio života našeg grada. Pozivam nadležne institucije da hitno istraže ovaj incident i poduzmu sve potrebne mjere kako bi počinitelji bili sankcionirani. Banja Luka je grad mira i tolerancije, grad u kojem se svatko mora osjećati sigurno i zaštićeno, gdje nema mjesta nasilju ili ugrožavanju bilo čije sigurnosti. Ovakvi napadi ruše temelje suživota, koji moraju ostati naša vodeća vrijednost, jer riječ 'suživot' je ona koja treba oblikovati budućnost. Naša dužnost je graditi mir, solidarnost i poštovanje među svima, bez obzira na nacionalnost, vjeru ili političko opredjeljenje - zaključio je Stanivuković.