Stanje na putevima: Zbog snijega obustavljen saobraćaj na pravcu Koprivnica-Kupres

Zbog snijega i leda, obustavljen je saobraćaj za teretna vozila na putnom pravcu Koprivnica-Kupres.

U višim planinskim predjelima zapadne i jugozapadne Bosne upozoravamo na snijeg i led na cesti, dok se u većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros saobraća po pretežno mokrim cestama. Skrećemo pažnju na učestale odrone kamenja i zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putevima. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na sanaciji dilatacija na mostu na magistralnoj cesti M-17 Konjic-Tarčin (prije tunela Bradina), saobraćaj je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Tomislavgrad-Prisoje, saobraća se jednom trakom uz postavljene semafore.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja su, za sada, kratkotrajna.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.