Oblačno vrijeme s kišom i susnježicom: Tegobe kod hroničnih bolesnika mogu se pojačati

U Bosni i Hercegovini vrijeme danas je pretežno oblačno i dalje nestabilno sa snijegom ili susnježicom, a u nizinama sa kišom. Glavnina padavine se očekuju u Bosni, u Hercegovini slabije padavine.

Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jaki udari vjetra se očekuju u Krajini, jugozapadu Bosne i u Hercegovini.

Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 5, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 10, na jugu zemlje do 14 stepeni.

U Sarajevu oblačno sa kišom ili susnježicom. Jutarnja temperatura oko 0, a najviša dnevna temperatura zraka oko 5 stepeni.

Biometeorološke prilike će biti nepovoljne. Pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, uz kišu, susnježicu i snijeg, te pojačan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, kod osjetljivih osoba može uzrokovati glavobolju, nervozu i bolove u zglobovima. Tegobe kod hroničnih bolesnika mogu se pojačati. Preporučuje se toplije odijevanje, izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom i smanjenje fizičkih aktivnosti.