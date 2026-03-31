Abdel Fazlić za "Avaz": Proizvodnju smo dali 110 posto, ovo je veliki iskorak u podzemnoj eksploataciji

Rudnik Begići-Bištrani koji je trebao biti zatvoren prije nekoliko godina, ispostavilo se da sada radi bolje nego planirano.

Predsjednik Sindikata RMU Kakanj Abdel Fazlić za „Avaz“ je jutros izjavio da su uložili 110 posto u proizvodnju.

- Prije četiri godine, iz Elektroprivrede su željeli da zatvore podzemnu eksploataciju Jame Begići-Bištrani. Trenutno smo prebacili plan za mjesec mart. Proizvodnju smo dali 110 posto. To je veliki iskorak u podzemnoj eksploataciji, u kompletnoj državi BiH. Čestitao bi rukovodstvu Rudnika kao i pogona Jame Begići-Bištrani na prebačaju mjesečne proizvodnje za mjesec mart 2026. godine – rekao je za „Avaz“ Fazlić.