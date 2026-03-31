Mario Krajinović, predstavnik Saveza sindikata policijskih organa BiH za "Avaz": Neki zahtjevi se nisu pomakli sa mrtve tačke

Pred zgradom Parlamenta BiH održavaju se protesti državnih službenika i policijskih uposlenika. Mario Krajinović iz Saveza sindikata policijskih organa BiH za "Avaz" je kazao da su krajem prošle godine postavili četiri zahtjeva od kojih su dva ispunjena, dva nisu.

- Iako je Zakon o izmjenama Zakona o plaćama usvojen u Domu naroda, on još nije stupio na snagu. Potrebno je da ga komisija uskladi jer je u različitim tekstovima. Međutim, proračun za 2026. godinu koji je bio jedan od naših zahtjeva nije se ni pomakao sa mrtve tačke - kazao je Krajinović.