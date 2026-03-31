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PROTESTI U SARAJEVU

Mario Krajinović, predstavnik Saveza sindikata policijskih organa BiH za "Avaz": Neki zahtjevi se nisu pomakli sa mrtve tačke

Iako je Zakon o izmjenama Zakona o plaćama usvojen u Domu naroda, on još nije stupio na snagu, kazao je

Mario Krajinović. Avaz

Piše: Irmela Šabanović

31.3.2026

Pred zgradom Parlamenta BiH održavaju se protesti državnih službenika i policijskih uposlenika. Mario Krajinović iz Saveza sindikata policijskih organa BiH za "Avaz" je kazao da su krajem prošle godine postavili četiri zahtjeva od kojih su dva ispunjena, dva nisu. 

- Iako je Zakon o izmjenama Zakona o plaćama usvojen u Domu naroda, on još nije stupio na snagu. Potrebno je da ga komisija uskladi jer je u različitim tekstovima. Međutim, proračun za 2026. godinu koji je bio jedan od naših zahtjeva nije se ni pomakao sa mrtve tačke - kazao je Krajinović.

Dodao je da su došli da iskažu nezadovoljstvo na miran način jer uposleni na nižim nivoima imaju bolje uslove od uposlenih na državnom nivou, te je dodao da je 5 do 12 davno prošlo.

Protest je simbolično počeo u 12:05 sati.

# PROTESTI
# MARIO KRAJINOVIĆ
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