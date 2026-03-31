Ana Mrnjavac za "Avaz": Očekujemo i tražimo da nam se isplati ono što zaradimo, diskriminirani smo

Predsjednica Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Ana Mrnjavac za "Avaz" je tokom protesta ispred zgrade državnih institucija poručila da je davno je prošlo pet do 12.
- Ništa se posebno ne dešava kada je u pitanju zakonodavna vlast. Niko nema sluha za sve sindikalne probleme i uopće probleme za zaposlene u institucijama BiH. Isti problem smo imali i prošle godine i ovo je prevršilo svaku moguću mjeru - kazala je.
Dodala je da nezadovoljstvo konstantno raste.
- Očekujemo i tražimo da nam se isplati samo ono što zaradimo. Nažalost, naš poslodavac nema dovoljno sluha. Iz godine u godinu trpimo ovu situaciju i prosto osjećamo se diskiminirani u odnosu na niže organe vlasti - istakla je.
Ona je podsjetila na tešku ekonomsku situaciju i rast cijena.
- Upravo ovi zaposleni trpe sve te promjene, a naša Odluka o troškovima prijevoza primjenjuje se iz 2017. kada je gorivo bilo 1.70 KM, a sada je 3.50 KM - kazala je.
Podsjetila je da ne mogu primati svoje plaće po novom obračunu sve dok se budžet ne usvoji.
- Želimo da nam se korektno i dostojanstveno prizna ono što nam i pripada - kazala je Mrnjavac.