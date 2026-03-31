Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PROTEST U SARAJEVU

Ana Mrnjavac za "Avaz": Očekujemo i tražimo da nam se isplati ono što zaradimo, diskriminirani smo

Isti problem smo imali i prošle godine i ovo je prevršilo svaku moguću mjeru, kazala je

Ana Mrnjavac. Avaz

Piše: Irmela Šabanović

31.3.2026

 Predsjednica Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Ana Mrnjavac za "Avaz" je tokom protesta ispred zgrade državnih institucija poručila da je davno je prošlo pet do 12. 

- Ništa se posebno ne dešava kada je u pitanju zakonodavna vlast. Niko nema sluha za sve sindikalne probleme i uopće probleme za zaposlene u institucijama BiH. Isti problem smo imali i prošle godine i ovo je prevršilo svaku moguću mjeru - kazala je.

Dodala je da nezadovoljstvo konstantno raste.

- Očekujemo i tražimo da nam se isplati samo ono što zaradimo. Nažalost, naš poslodavac nema dovoljno sluha. Iz godine u godinu trpimo ovu situaciju i prosto osjećamo se diskiminirani u odnosu na niže organe vlasti - istakla je.

Ona je podsjetila na tešku ekonomsku situaciju i rast cijena.

- Upravo ovi zaposleni trpe sve te promjene, a naša Odluka o troškovima prijevoza primjenjuje se iz 2017. kada je gorivo bilo 1.70 KM, a sada je 3.50 KM - kazala je.

Podsjetila je da ne mogu primati svoje plaće po novom obračunu sve dok se budžet ne usvoji.

- Želimo da nam se korektno i dostojanstveno prizna ono što nam i pripada - kazala je Mrnjavac.

# PROTEST
# ANA MRNJAVAC
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.