Aliefendić se priključio borcima pred Vladom FBiH: Vrlo su nekorektni prema nama borcima, mi ćemo u ovome pobijediti

Aliefendić je naglasio da će nastaviti insistirati na ispunjenju zahtjeva boraca do konačnog cilja.

- Naš amandman prije mjesec dana je imao za cilj da osigura sredstva za implementaciju ovog prava, ali ova vlast nije prihvatila taj amandman, a onda su izašli s idejom da ono bude od naredne godine. To je vrlo nekorektno prema nama borcima, jer i ja sam jedan od vas. Mi ćemo ovu borbu nastaviti i pobijedit ćemo u ovoj borbi, a ako Bog da i večeras ćemo pobijediti - rekao je.