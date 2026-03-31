Završen protest državnih policajaca i službenika u Sarajevu: Traže usvajanje budžeta za 2026. godinu

Završeni su protesti Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika BiH, Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje BIH i Saveza sindikata policijskih organa u BiH (SIPA-e, DKPT-a i GP BIH) koji su počeli simbolično u 12:05 sati ispred zgrade Parlamenta BiH.

Okupljeni su iskazali nezadovoljstvo zbog situacije koja traje godinama, a posebno usvajanje budžeta za 2026. godinu.

S budžetom su na čekanju i plaće uposlenih, koje se u ovoj godini trebaju obračunavati po osnovici od 691 KM, umjesto ranijih 631,5 KM. Prošle godine, osnovica je povećana sa 600 na 631,5 KM, ali je primijenjena samo za period nakon usvajanja budžeta u novembru. Nedavno su usvojene izmjene zakona o plaćama u institucijama BiH, koje trebaju osigurati retroaktivnu isplatu od početka godine, ali će njegova primjena čekati usaglašavanje, jer je u dva doma PS BIH zakon usvojen u različitim tekstovima.