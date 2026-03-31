Sastanak u Ambasadi SAD u BiH o Južnoj plinskoj interkonekciji

U Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini u Sarajevu danas se održava radni sastanak posvećen projektu Južne plinske interkonekcije.

Prema informacijama, razgovorima prisustvuje veći broj učesnika, među kojima su federalni ministar energetike Vedran Lakić i ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, kao i bivši direktor BH-Gasa Jasmin Salkić.

U prethodnim sedmicama u Ambasadu SAD dolazili su i predstavnici HDZ BiH, ali i drugih političkih subjekata u Federaciji BiH, s ciljem pronalaska rješenja prihvatljivog za sve strane kako bi projekat bio pokrenut.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini prošle sedmice je podržala potez Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasovodu "Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska" te ga uputila u parlamentarnu proceduru.

Predloženim izmjenama predviđeno je i uključivanje američkog investitora, kompanije AAFS Infrastructure and Energy d.o.o., koja je registrovana u Sarajevu i u potpunom vlasništvu američkog društva AAFS Infrastructure and Energy LLC.

S druge strane, Transparency International BiH upozorava da izmjene zakona kojima se unaprijed definiše investitor predstavljaju opasan presedan i kao takve mogu ozbiljno ugroziti javni interes.