Reis Kavazović čestitao jevrejski blagdan Pesah: "Da ovi dani sjećanja proteknu u miru, slobodi, ljubavi, zdravlju i dobru"

Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović uputio je danas predsjedniku Jevrejske zajednice u BiH Jakobu Finciju čestitku povodom jevrejskog blagdana Pesaha.

Njegovu čestitku prenosimo u cijelosti:

- Povodom Pesaha, nastupajućeg blagdana za sve sljedbenike Musaa/Mojsija, kao i sve ljude koji slave pobjedu slobode nad ropstvom i vjere nad tiranijom, želimo Vama, članovima Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i Jevrejske opštine Sarajevo da ovi dani sjećanja proteknu u miru, slobodi, ljubavi, zdravlju i dobru.

Sa zajedničkim uvjerenjem da je život svakog ljudskog bića podjednako svet i nepovrediv, da je sloboda i sigurnost najveće bogatstvo svakog čovjeka, kao i nadom u dijalog i razumijevanje među sljedbenicima objavljenih religija, još jednom Vama i svim Jevrejima u Bosni i Hercegovini želim čestitati blagdan Pesaha - kazao je u čestitki reisul-ulema.