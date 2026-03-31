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JEVREJSKOJ ZAJEDNICI

Reis Kavazović čestitao jevrejski blagdan Pesah: "Da ovi dani sjećanja proteknu u miru, slobodi, ljubavi, zdravlju i dobru"

Sa nadom u dijalog i razumijevanje među sljedbenicima objavljenih religija, napisao je

Reis Kavazović. MINA

Dž. R.

31.3.2026

Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović uputio je danas predsjedniku Jevrejske zajednice u BiH Jakobu Finciju čestitku povodom jevrejskog blagdana Pesaha.

Njegovu čestitku prenosimo u cijelosti:

- Povodom Pesaha, nastupajućeg blagdana za sve sljedbenike Musaa/Mojsija, kao i sve ljude koji slave pobjedu slobode nad ropstvom i vjere nad tiranijom, želimo Vama, članovima Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i Jevrejske opštine Sarajevo da ovi dani sjećanja proteknu u miru, slobodi, ljubavi, zdravlju i dobru.

Sa zajedničkim uvjerenjem da je život svakog ljudskog bića podjednako svet i nepovrediv, da je sloboda i sigurnost najveće bogatstvo svakog čovjeka, kao i nadom u dijalog i razumijevanje među sljedbenicima objavljenih religija, još jednom Vama i svim Jevrejima u Bosni i Hercegovini želim čestitati blagdan Pesaha - kazao je u čestitki reisul-ulema.

# JAKOB FINCI
# REISU-L-ULEMA ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH HUSEIN EF. KAVAZOVIĆ
# PESAH
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