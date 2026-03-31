Šta donosi američka "Godišnja procjena prijetnji": Rusija podržava secesiju RS

Milorad Dodik poduzima provokativne korake kako bi neutralizirao međunarodni nadzor u BiH i osigurao de facto secesiju za RS, navodi se u godišnjoj procjeni prijetnji američke obavještajne zajednice, koja se sastoji od 18 članica, među kojima su CIA, NSA, DIA, FBI i INR.

U posljednjoj “Godišnjoj procjeni prijetnji” (Annual Threat Assessment 2026) američke obavještajne agencije upozoravaju da Zapadni Balkan ostaje područje pojačanih političkih tenzija, uz posebno istaknutu ulogu Rusije u destabilizaciji regije. U dokumentu, koji svake godine objavljuje Ured direktora Nacionalne obavještajne službe, navodi se da Rusija potiče nestabilnost između Srbije i Kosova, ali i da podržava odvajanje entiteta RS od BiH.

- Ovakva upozorenja o ruskom hibridnom utjecaju i riziku od destabilizacije kroz RS nisu nova, ali dodatno naglašavaju osjetljivost zemlje. Centralna figura je Dodik, njegova retorika i politički potezi često balansiraju između unutrašnje mobilizacije i vanjskopolitičkog pozicioniranja i ključno je da, bez obzira na vanjske utjecaje, dugoročna stabilnost BiH zavisi od unutrašnje političke odgovornosti – kaže profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Armin Kržalić.

On dodaje da Rusija nema posebnih ciljeva na Zapadnom Balkanu, osim da zadrže status quo, te da uspore ili zaustave evropski i NATO put. Kržalić smatra da je razočaravajuće što se prema kočničarima, odnosno saveznicima Rusije već godinama ne djeluje iz Brisela.

Bitno jačati kurs

S druge strane, izvještaj pokazuje da se pozicija SAD, bez obzira na promjene na čelu države i u prioritetima vanjske politike, te značajne izdatke za lobiranje i očekivanja iz RS, ne mijenja, jer je destabilizacija BiH označena kao prijetnja regionalnoj stabilnosti i interesima SAD, a krivac je već godinama isti čovjek.

- Ohrabrujuće je što se preko okeana nastavlja takav pristup, a i u zvaničnim izjavama iz State Departmenta mogli smo čuti da je podrška BiH, njenoj cjelovitosti i nezavisnosti, kontinuirana. Takav kurs treba zadržati od bh. vlasti i treba ga jačati. SAD su u mir u BiH uložile značajna sredstva. Žalosna je politika u BiH koja se kreira na snovima o rezultatima izbora u SAD, hoće li pobijediti Republikanska ili Demokratska stranka – ističe profesor Kržalić.