Američki investitori kupili većinu obveznica Republike Srpske

Od ukupno emitovanih 500 miliona eura obveznica Republike Srpske na Londonskoj berzi, čak 64 posto kupili su veliki američki investitori, dok je preostalih 36 posto pripalo evropskim.

To je potvrdila Zora Vidović, ministrica finansija Republike Srpske, ističući da je "Republika Srpska veoma stabilna", što, kako je navela, potvrđuju i rast plata te izlazak na međunarodno tržište kapitala.

- Dobili smo povjerenje najvećih investitora - kazala je ona gostujući u Jutarnjem programu RTRS.

Podsjetimo, Republika Srpska je uspješno realizovala zaduženje emitovanjem referentne euroobveznice u iznosu od 500 miliona eura, uz fiksnu kamatnu stopu od 6,25 posto i dospijeće u aprilu 2031. godine. Iz Ministarstva finansija su 26. marta saopćili da ova transakcija predstavlja značajan iskorak na međunarodnom tržištu kapitala.

Kako navode, Republika Srpska je otvorila međunarodno tržište kapitala u uslovima globalne nestabilnosti, nakon izbijanja rata na Bliskom istoku, realizujući prvo izdanje sa tržišta u razvoju iz Evrope u tom periodu. Posebno je istaknuto da je investitorski portfelj geografski diverzifikovan, uz značajno učešće investitora koji prvi put ulažu u javni dug Republike Srpske, uključujući velike američke penzione fondove i osiguravajuća društva.

Riječ je o prvoj referentnoj obveznici Republike Srpske listiranoj na Londonskoj berzi i najvećem međunarodnom zaduženju do sada, realizovanom uprkos turbulentnim tržišnim uslovima.

Iz Ministarstva naglašavaju da je potražnja premašila očekivanja i dostigla više od milijardu eura već nekoliko sati nakon objave transakcije, što predstavlja gotovo tri puta veći interes u odnosu na izdanje iz 2021. godine.