Značajno priznanje za BiH: Lidija Bradara izabrana za potpredsjednicu Doma regija Vijeće Evrope

Na jubilarnom, 50. zasjedanju Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope u Strazburu, predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara izabrana je za potpredsjednicu Doma regija u ime EPP grupe.

Bradara će i u novom sazivu Kongresa predvoditi izaslanstvo Bosne i Hercegovine, čime je dodatno potvrđena uloga BiH u evropskim institucijama, posebno u oblasti lokalne i regionalne saradnje.

Poseban značaj ovog izbora ogleda se u činjenici da je Bradara jedina predstavnica iz regije u novom rukovodstvu Doma regija. Fokus zasjedanja usmjeren je na jačanje lokalne demokratije, sigurnosne izazove, migracije i održivi razvoj.

U radu zasjedanja učestvuju i Senka Jujić, Ismar Ajkunić, te načelnici Kenan Dautović i Milan Zečević.

Bradara je zahvalila na ukazanom povjerenju, ističući da ovu funkciju vidi kao priliku za jačanje evropskih vrijednosti i povezivanje lokalnih zajednica širom Evrope, uz naglasak na mir i stabilnost kao temelj djelovanja.

Iz njenog ureda poručeno je da ovaj izbor potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima važnu ulogu i glas u evropskim institucijama.