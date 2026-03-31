Banjalučka policija identificirala trojicu napadača na hrvatskog konzula

Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka identificirali su tri osobe koje su u nedjelju u središtu Banja Luke napali hrvatskoga konzula prvoga reda i njegovog brata.

Napad je prijavljen banjolučkoj policiji 29. marta u 04,15 sati.

Kako je saopćeno iz MUP-a Republike Srpske, u fizičkom sukobu sudjelovali su V.V., D.B. i M.Z., svi iz Banja Luke i osobe P.L. i D.L., državljani Hrvatske.

Nakon kompletiranja i dokumentiranja predmeta, bit će pokrenut prekršajni postupak zbog počinjenih prekršaja "vrijeđanje" i "tučnjava i fizički napad", dodaje se u priopćenju.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni sudac Osnovnog suda u Banjoj Luci – Odjeljenje za prekršaje.

Napad na hrvatskoga konzula i njegovog brata osudili su HNS BiH, HDZ 1990, potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić, kao i izaslanstvo Europske unije u Bosni i Hercegovini.