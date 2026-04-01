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ISTANBUL

Video / Pogledajte kako se istovremeno raduju Bosanci i Turci

U jednom restoranu i Istanbulu, utakmicu se gledali gosti iz Bosne i Hercegovine

Slavlje u istnabulu. Avaz

M. Až.

1.4.2026

Fudbaleri Bosne i Hercegovine su nakon penal-drame savladali Italiju i plasirali se na Svjetsko prvenstvo koje će biti odigrano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Zmajevi su slavili nakon boljeg izvođenja penala i sasvim zasluženo izborili plasman na veliki Mundijal.

U jednom restoranu i Istanbulu, utakmicu se gledali gosti iz Bosne i Hercegovine. Pogledajte kratak snimak euforije.

# ISTANBUL
# SLAVLJE
# BIH
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