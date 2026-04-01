Video / Pogledajte kako se istovremeno raduju Bosanci i Turci

Fudbaleri Bosne i Hercegovine su nakon penal-drame savladali Italiju i plasirali se na Svjetsko prvenstvo koje će biti odigrano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
LUDNICA U ZENICI
ISTANBUL
U jednom restoranu i Istanbulu, utakmicu se gledali gosti iz Bosne i Hercegovine
Slavlje u istnabulu. Avaz
Fudbaleri Bosne i Hercegovine su nakon penal-drame savladali Italiju i plasirali se na Svjetsko prvenstvo koje će biti odigrano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
Zmajevi su slavili nakon boljeg izvođenja penala i sasvim zasluženo izborili plasman na veliki Mundijal.
U jednom restoranu i Istanbulu, utakmicu se gledali gosti iz Bosne i Hercegovine. Pogledajte kratak snimak euforije.
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