Crnadak prenio atmosferu iz kafane u Banjoj Luci: Za Gatusa ima plac u Kuljanima

Crnadak je izdvojio dva komentara koja su, prema njegovim riječima, izazvala najviše pažnje i smijeha među prisutnima.

Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak podijelio je na društvenim mrežama zanimljive reakcije koje je, kako navodi, čuo u kafani tokom gledanja utakmice između Bosne i Hercegovine i Italije.

- Komentator kaže da je Gattuso izjavio da će odseliti iz Italije ako ispadnu, a jedan od gostiju dobacuje: ‘Ima dobar plac u Kuljanima! - naveo je Crnadak.

Drugi komentar bio je još direktniji: “Pa, ovi Italijani su gori od nas!”, prenio je atmosferu iz kafane.

Na kraju svoje objave, Crnadak je uputio i poruku podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine pred nastavak takmičenja u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Srećno momcima u Americi - poručio je.

Objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje su korisnici dijelili slične anegdote i slavili veliki uspjeh reprezentacije BiH.