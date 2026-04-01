Doček Zmajeva ispred Vječne vatre: Desetine hiljada navijača proslavilo plasman na Mundijal

Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras su ostvarili veliku pobjedu u Zenici protiv Italije nakon boljeg izvođenja penala, nakon čega su se uputili u glavni grad naše zemlje, gdje je ispred Vječne vatre priređen sjajan doček. Desetine hiljada navijača stiglo je da proslavi historijski plasman na Mundijal. Prelijepe scene zabilježene su u glavnom gradu, ali i u drugim gradovima širom Bosne i Hercegovine.

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03:22 - Pjevaju se navijačke pjesme reprezentacije BiH. 03:16 - Prelijepe scene širom Bosne i Hercegovine.

03:05 - - Ovako smo počeli prije 12 godina. Šta kažeš, pokerašu? Koju poruku poslati? Hvala vam što ste došli. Hvala ovim divnim momcima što su nas opet odveli na Svjetsko prvenstvo. Hvala Barbarezu, Spahiću i svim saradnicima koji su napravili ovu ekipu i doveli ove mlade igrače koji žele da igraju za Bosnu i Hercegovinu– rekao je Dijamant.

03:04 - Najveće ovacije dobio je Edin Džeko, a nakon toga se obratio Sergej Barabrez koji se zahvalio svima. - Hvala vam na ovome, na ovim trenucima, što ste nas podržavali dvije godine. Hvala vam na ovome večeras, ali naravno, sve komplimente mogu dobiti ovi momci, jer su oni sve ovo izgurali - kazao je Barbarez. 02:57 - Fudbaleri BiH nose specijalne majice na kojima piše "Dolazimo" uz logo Svjetskog prvenstva. 02:50 - Baho Topalbećirević čita imena igrača i ljudi koji su u stručnom štabu, zaslužni za ovaj plasman.

02:47 - Igrači su stigli ispred Vječne vatre, slijedi pravi spektakl. 02:44 - Nestvarne slike iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.

02:41 - Fudbaleri BiH su trenutno u autobusu koji se kreće Alipašinom ulicom u Sarajevu. 02:27 - Zmajevi prolaze kroz Vogošću, pred Vječnom vatrom bi trebali biti veoma brzo. 02:20 - Autobus sa Zmajevima je došao do naplatnih kućica na autoputu.

02:14 - Bh. komentator Sabahudin Baho Topalbećirević obratio se navijačima. - Ovo je divni narod, ovi fini ljudi. Kako smo večeras samo dočekali Italijane, aplauzom i na himni i kad su dolazili autobusom. Ali smo pokazali i zube kad nam je trebalo najviše. Bosna i Hercegovina je na Svjetskom prvenstvu - rekao je Baho.

02:11 - Trenutno se ispred Vječne vatre pjevaju pjesme Halida Bešlića i atmosfera je nevjerovatna.

02:04 - Fudbaleri su trenutno u Visokom na autoputu i bliže se Sarajevu 01:55 - Pogledajte vatromet i kolonu iz glavnog grada naše domovine. 01:50 - Veliko slavlje organizovano je i u Tuzli. Pogledajte kako izgleda.

01:43 - Ispred Vječne vatre okačena je velika zastava BiH. Pale se baklje, a šta će se tek dešavati kada stignu fudbaleri – ne smijemo ni zamisliti…

01:40 - Jedan od vozača bagija odlučio se za vožnju tramvajskom prugom.

01:34 - Nestvarne scene sa ulica glavnog grada Bosne i Hercegovine. Svi su ponosni na Zmajeve.

01:33 - Pripadnici navijačkih skupina Horde zla i Manijaci stvaraju odličnu atmosferu na ulicama Sarajeva.