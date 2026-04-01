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VELIKO SLAVLJE

Brčko na nogama: Građani izašli na ulice proslaviti plasman na Mundijal

Veliko slavlje nije izostalo ni u Brčkom, gdje su građani odmah po završetku utakmice izašli na ulice kako bi proslavili historijski uspjeh Zmajeva

Slavlje u Brčkom. Screenshot

M. Až.

1.4.2026

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo nakon dramatične pobjede nad Italijom na stadionu Bilino polje u Zenici, poslije izvođenja jedanaesteraca.

Veliko slavlje nije izostalo ni u Brčkom, gdje su građani odmah po završetku utakmice izašli na ulice kako bi proslavili historijski uspjeh Zmajeva.

Ulice grada ispunjene su zastavama Bosne i Hercegovine, pjesmom i navijanjem, dok su brojni građani uz povike i skandiranje slavili plasman reprezentacije na najveću svjetsku smotru nogometa.

# ZMAJEVI
# BRČKO
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