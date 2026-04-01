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KRAJINA NA NOGAMA

Pogledajte kako se Cazinu slavio plasman Zmajeva na Mundijal

Građani izašli na ulice

Slavlje u Cazinu. Screenshot

M. Až.

1.4.2026

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo nakon dramatične pobjede nad Italijom na stadionu Bilino polje u Zenici, poslije izvođenja penala.

Veliko slavlje zahvatilo je i Cazin, gdje su građani izašli na ulice kako bi obilježili jedan od najvećih uspjeha u historiji bh. nogometa.

Gradom su se vijorile zastave Bosne i Hercegovine, odzvanjale su sirene i pjesma, dok su navijači uz skandiranje imena Zmajeva slavili plasman na Mundijal.

# ZMAJEVI
# CAZIN
# BIH
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