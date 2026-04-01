Pogledajte kako se Cazinu slavio plasman Zmajeva na Mundijal

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo nakon dramatične pobjede nad Italijom na stadionu Bilino polje u Zenici, poslije izvođenja penala.
KRAJINA NA NOGAMA
Građani izašli na ulice
Slavlje u Cazinu. Screenshot
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo nakon dramatične pobjede nad Italijom na stadionu Bilino polje u Zenici, poslije izvođenja penala.
Veliko slavlje zahvatilo je i Cazin, gdje su građani izašli na ulice kako bi obilježili jedan od najvećih uspjeha u historiji bh. nogometa.
Gradom su se vijorile zastave Bosne i Hercegovine, odzvanjale su sirene i pjesma, dok su navijači uz skandiranje imena Zmajeva slavili plasman na Mundijal.
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