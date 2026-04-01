Pogledajte kako se Cazinu slavio plasman Zmajeva na Mundijal

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo nakon dramatične pobjede nad Italijom na stadionu Bilino polje u Zenici, poslije izvođenja penala.

Veliko slavlje zahvatilo je i Cazin, gdje su građani izašli na ulice kako bi obilježili jedan od najvećih uspjeha u historiji bh. nogometa.

Gradom su se vijorile zastave Bosne i Hercegovine, odzvanjale su sirene i pjesma, dok su navijači uz skandiranje imena Zmajeva slavili plasman na Mundijal.