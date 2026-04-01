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PLASMAN NA MUNDIJAL

Ludnica u Bugojnu: Građani masovno izašli na ulice da proslave historijski uspjeh

Veliko slavlje nije izostalo ni u Bugojnu

Slavlje na ulicama. Screenshot

M. Až.

1.4.2026

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo nakon dramatične pobjede nad Italijom na stadionu Bilino polje u Zenici, poslije izvođenja penal.

Veliko slavlje nije izostalo ni u Bugojnu, gdje su građani odmah po završetku utakmice izašli na ulice kako bi proslavili historijski uspjeh Zmajeva.

Ulice su bile ispunjene zastavama Bosne i Hercegovine, pjesmom i navijanjem, dok su se kroz grad čule sirene i povici podrške reprezentaciji koja je ispisala novu stranicu historije bh. nogometa.

# ZMAJEVI
# BUGOJNO
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