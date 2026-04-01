Komšić o plasmanu na Mundijal: "Djeca su veličanstvena, treba im prepustiti zemlju"

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, Željko Komšić, oglasio se u specijalnom programu Hayat TV nakon što je reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala Italiju u penal-seriji i po drugi put izborila plasman na Svjetsko prvenstvo. Komšić je uputio emotivnu poruku javnosti, pozvao na jedinstvo i naglasio da uspjeh na stadionu Bilino polje u Zenici nadilazi sve unutarnje podjele.

Generacija koja donosi pobjede

Komšić je posebno istakao da ovaj uspjeh nije samo fudbalski, već šalje signal o generaciji mladih koja dolazi i o kojoj država treba brinuti.

- Šta da kažem, ljudi — ova djeca su veličanstvena. To je generacija koja dolazi i donosi pobjede. Ne samo fudbaleri, nego cijela generacija mladih ljudi je naša budućnost. Njima treba predati ovu zemlju."

Posebne čestitke uputio je igračima, selektoru Sergeju Barbarezu, stručnom štabu i svima koji su doprinijeli ovom uspjehu. Posebno je izdvojio kapitena Edina Džeku.

- Čestitam ovoj djeci, uključujući i Edina Džeku, bez kojeg bi stvari teško funkcionisale. Od srca upućujem čestitke u ime cijele Bosne i Hercegovine - dodao je Komšić.

Sivilo koje je presjekla jedna pobjeda

Komšić je istakao da plasman na Svjetsko prvenstvo dolazi u trenutku kada zemlji nedostaje pozitivnih vijesti te pozvao na napuštanje podjela.

- U ovom sivilu koje nas je obuhvatilo, u moru loših vijesti, napokon imamo nešto veličanstveno i bez ijedne primjedbe. To je ono što treba Bosni i Hercegovini. Pustimo sada podjele — ovo je veliki trenutak i uspjeh svih nas - rekao je Komšić.

Zaključio je porukom o volji i upornosti kao temelju svakog uspjeha: "Uvijek ima nevjernih Toma koji misle da nešto ne možemo. Ako nešto zaista želite i imate volju i upornost — uspjet ćete. Cijela historija Bosne i Hercegovine to potvrđuje."