Brojne delegacije na mezarju Kovači: Sarajevo je bilo i ostalo antifašistički grad

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, član Predsjedništva BiH Željko Komšić, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i drugi predstavnici vlasti, povodom 6. aprila Dana grada Sarajeva, položili su danas cvijeće i odali počast na Šehidskom mezarju „Kovači“ i mezaru prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića.

Bećirović je čestitao 6. april građanima Sarajeva i naglasio da je „Sarajevo bilo i ostalo antifašistički grad“.

- Naša domovina Bosna i Hercegovina bila je i ostala antifašistička država. U temeljima državnosti Bosne i Hercegovine je antifašizam i zato je jako važno da čuvamo antifašističke vrijednosti. Ideja Sarajeva, Bosne i Hercegovine i zajedništva je pobijedila. Svi oni koji nasrću na Bosnu i Hercegovinu prije ili kasnije otići će u ropotarnicu historije, a Bosna i Hercegovina i Sarajevo opstaju – rekao je Bećirović.

U poruci bh. građanima, naglasio je da su za budućnost naše države potrebni timski rad i okupljanje i povezivanje bosanskohercegovačkih snaga unutar i izvan domovine.

- Na najbolji način je to pokazao i selektor naše fudbalske reprezentacije, Sergej Barbarez i fudbalski 'Zmajevi'. Oni su upravo prikazali timski rad i naglasili koliko je važno okupljanje svih bosanskohercegovačkih snaga. Možda je to i lekcija za cijelo bosanskohercegovačko društvo, da se ugledamo na najbolje – smatra Bećirović.