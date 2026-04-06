Dizel danas košta 3,57 po litru, dok je cijena benzina ostala 2,80

Prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95 na dan 6. aprila nije se mijenjala i iznosi 2,80 KM po litru, dok je prosječna maloprodajna cijena dizela porasla za 0,01 KM po litru u odnosu na dan ranije i iznosi 3,57 KM po litru.

Od ukupnog broja OPC i OPM obrazaca (obavještenja o promjeni cijena i marži), koje su benzinske pumpe dostavile Federalnom ministarstvu trgovine u periodu od 28. februara do 6. aprila ove godine, njih 8.600 odnosi se na dizel, a 4.053 na premium bezolovni benzin.

Iz Federalnog ministarstva trgovine napominju kako je u Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek je na snazi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, kojom je za privredna društva, koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko propisana maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata, dok je za privredna društva koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litru derivata.

Kontrolu nad primjenom navedene Odluke vrše federalni i kantonalni tržišni inspektori u kontinuitetu, sve dok je ona na snazi, a svi tržišni inspektori sa područja Federacije Bosne i Hercegovine imaju pristup zaprimljenim podacima u Federalno ministarstvo trgovine.

Fokus inspekcijskog nadzora usmjeren je na kontrolu kalkulacija veleprodajnih i maloprodajnih cijena, odnosno na kontrolu formiranja cijena propisanih mjerama neposredne kontrole cijena, navodi se u saopćenju.