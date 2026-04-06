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NOVI RAST

Dizel danas košta 3,57 po litru, dok je cijena benzina ostala 2,80

Prosječna maloprodajna cijena dizela porasla za 0,01 KM

Nove cijene. Facebook

FENA

6.4.2026

Prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95 na dan 6. aprila nije se mijenjala i iznosi 2,80 KM po litru, dok je prosječna maloprodajna cijena dizela porasla za 0,01 KM po litru u odnosu na dan ranije i iznosi 3,57 KM po litru.

Od ukupnog broja OPC i OPM obrazaca (obavještenja o promjeni cijena i marži), koje su benzinske pumpe dostavile Federalnom ministarstvu trgovine u periodu od 28. februara do 6. aprila ove godine, njih 8.600 odnosi se na dizel, a 4.053 na premium bezolovni benzin.

Iz Federalnog ministarstva trgovine napominju kako je u Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek je na snazi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, kojom je za privredna društva, koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko propisana maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata, dok je za privredna društva koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litru derivata.

Kontrolu nad primjenom navedene Odluke vrše federalni i kantonalni tržišni inspektori u kontinuitetu, sve dok je ona na snazi, a svi tržišni inspektori sa područja Federacije Bosne i Hercegovine imaju pristup zaprimljenim podacima u Federalno ministarstvo trgovine.

Fokus inspekcijskog nadzora usmjeren je na kontrolu kalkulacija veleprodajnih i maloprodajnih cijena, odnosno na kontrolu formiranja cijena propisanih mjerama neposredne kontrole cijena, navodi se u saopćenju.

# BENZIN
# DIZEL
# BENZINSKA PUMPA
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