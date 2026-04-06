Dok u Banju Luku dolazi Trampov sin, Konaković piše Karleuši o svojoj "gu*ici"

Ministar je podsjetio i na vlastito ratno iskustvo, navodeći da je njegova “guzica četiri godine provela u odbrani zemlje”, te istakao da je osudio svaki zločin, uključujući i one nad srpskim civilima.

– Sve dok pljuješ po žrtvama genocida u Srebrenici, nećeš u ovoj zemlji biti dočekana raširenih ruku – napisao joj je Konaković.

Pokušavajući utažiti gnjev prema „Avazu“, jer mu sprječava pljačku BH Telecoma tešku preko 700 miliona, Konaković je udario na Jelenu Karleušu, s kojom je odlučio raspravljati o genocidu u Srebrenici.

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković ponovo je u centru pažnje javnosti, ali ovaj put ne zbog diplomatskih aktivnosti, već zbog oštrog verbalnog obračuna sa, kako njegovom intelektualnom habitusu i priliči – pjevačicom Jelena Karleuša na društvenim mrežama.

Dok se vodi polemika s estradnim ličnostima, realna politika se odvija daleko od Facebook komentara o kojima je ministar ovisan.

Naime, kako je potvrđeno za “Avaz”, u Banju Luku sutra dolazi Donald Trump Jr., sin američkog predsjednika i važna figura u političkom i poslovnom krugu porodice Trump.

Prema dostupnim informacijama, planiran je sastanak s predstavnicima vlasti Republike Srpske.

Drugim riječima, dok se ministar vanjskih poslova bavi javnim prepucavanjima s pjevačicom, jedan od najznačajnijih političkih kontakata iz SAD dolazi u BiH – ali ne u Sarajevo, nego u Banju Luku.

Sjajni odnosi – ali gdje?

Ova situacija dodatno dobija na težini ako se podsjetimo da je Konaković prije samo nekoliko dana uvjeravao javnost kako Bosna i Hercegovina ima “sjajne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama” i da je on u lobiranju naprosto razbio Milorada Dodika.

– Ono što Dodik radi, mi radimo tri puta više, tri puta više energije ulažemo. Institucionalno djelujemo. Posebno Denis Bećirović, koji je u Vašingtonu bio. Mislim da smo on i ja u ova tri dana imali više sastanaka s vrhom State Departmenta, osim Rubija, sa svim drugim visokim zvaničnicima, više nego što je Bosna i Hercegovina u dvije decenije imala sastanaka – ubjeđivao nas je Konaković.

Nije stao na tome, nego je u stilu izlapjelog jalijaša sa Soukbunara, s vječitim lovačkim pričama, nastavio hvaliti angažmane i silne uspjehe neimenovanih lobističkih kuća u Sjedinjenim Državama.

– Dodik je angažovao Continental, lobističku kuću koja je radila za nas, kad su nas ismijavali. Mi smo taj dio završili. Mi smo taj dio koji nam je trebao da se upakujemo, da dobijemo informacije, da se fokusiramo na energetiku, da dobijemo neke sastanke u State Departmentu. U Bijeloj kući, tamo gdje sam bio prošle godine, šest puta sam bio. Imali smo super komunikaciju s Continentalom. On je skontao da ga mi pobjeđujemo. Mi završili, on uzeo njih. Mi sad uzimamo broj 1 lobističku kuću u Americi. Mislim da ćemo narednih dana potpisati taj ugovor – tješio nas je Konaković

Vjerujte njegovim riječima, a ne svojim očima

Elem, tom „pobijeđenom“ Dodiku, kojem su skinute sankcije SAD, sutra u posjetu dolazi Trumpov sin.

Konaković i Denis Bećirović, s druge strane, jesu se po hodnicima sastajali s pojedinim američkim zvaničnicima tokom svojih putovanja u Vašington, uz niz protokolarnih sastanaka u State Departmentu.

Kada je i da li će u Sarajevu doći neko i približno blizak američkom predsjedniku poput njegovog vlastitog sina?

I ko u toj priči zaista vodi vanjsku politiku?

No, Konaković u maniru političara koji vjeruje da se retorikom mogu nadomjestiti rezultati očigledno i dalje misli da se lijepim govorom i velikim riječima mogu riješiti svi izazovi s kojima se on i država suočavaju. Da se država vodi komentarima na društvenim mrežama, a diplomatija gradi u raspravama s estradom.

A dok se Sarajevo bavi Karleušom, Banja Luka očito vodi ozbiljnije razgovore. I tu razlika postaje bolno vidljiva.