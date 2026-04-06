Obilježen Dan sjećanja na poginule pripadnike MUP-a RBiH: Za slobodu Goražda život dao 61 policajac

U organizaciji Udruženja veterana policije regije Goražde obilježen je 6.april, Dan sjećanja na poginule pripadnike MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježjima Goražde – grad heroj, legendarnom komandantu Zaimu Imamoviću, djeci ubijenoj tokom opsade Goražda, te na spomen obilježje ispred zgrade MUP-a BPK Goražde na kojem su uklesana imena 61 poginulog pripadnika policije iz regije Goražde.

- Za mlađe generacije na ovaj način držimo i neki čas historije, da se ne zaboravi, jer ponovi se. A ako se ponovi znamo kako to izgleda. Svaka općina Podrinja bila je većinski bošnjačka, svelo se na Goražde, jer svaki sukob na području BiH nas stisne na manje prostore. Zato ne smijemo zaboraviti – kazao je predsjednik Udruženja veterana policije regije Goražde, Ismet Subašić.

S kolegama iz Goražda, Dan sjećanja obilježili su i veterani iz Mostara. Ovo je prilika da afirmiramo kulturu sjećanja, koja mora biti dio strategije protiv zaborava, kazao je Ramo Masleša, predsjednik Udruženja veterana policije Grada Mostara.

- Uvijek izdvajam Mostar, Goražde i Bihać. To su tri granična grada, koja su najveći teret podnijeli u odbrambeno – oslobodilačkom ratu. Nedovoljno je zastupljena edukacija mladih o našoj historiji od 1991. do 1995. Moramo znati da su policajci već 1991. prvi stupili u odbranu Republike BiH. Iz tih struktura proizašla je Armija RBiH. Mogu navesti narodnog heroja Midhata Hujdura, policajca koji je kod mene bio početkom 1991. Mi smo bili nukleus stvaranja Armije RBiH i na to smo danas ponosni – ističe Masleša.

Ministar unutrašnjih poslova BPK Goražde Edin Vranj kazao je da je obaveza MUP-a poštovati žrtvu pripadnika policije poginulih u odbrani domovine i voditi računa o njihovim porodicama.

- Ne samo danas, kad polažemo cvijeće, već i u budućnosti. Žrtve nas obavezuju da budemo bolji ljudi, da moralno, časno i hrabro svako radi svoj dio posla i da stavi svoju ciglu u izgradnji i jačanju institucija BiH i jačanju naše države, kako bi ona bila što snažnija i sigurnija – dodaje Vranj.

Tokom agresije na BiH kroz redove policije prošlo je oko 900 pripadnika. U bitkama za odbranu Goražda poginuo je 61 policajac, a ranjeno ih je 190. 15 policajaca je odlikovano Zlatnom policijskom značkom, a jedan Ordenom za hrabrost.