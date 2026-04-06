Mirsad Ćatić Čuperak za "Avaz": Bilo je pitanje sata, a ne dana kada će rat početi

Više od 11.500 ubijenih, među kojima je 1.601 dijete, te više od 50.000 ranjenih, crni je bilans troipogodišnje opsade Sarajeva, započete 5. aprila 1992. godine. Ove historijske činjenice istovremeno su i neizbrisiva mrlja na obrazu političkog rukovodstva tadašnjeg SDS-a i pripadnika srpskih formacija koji su ranije, s naoružanjem bivše JNA, pripremili pakleni plan. Opsada Sarajeva trajala je 1.425 dana i najduža je u modernoj historiji čovječanstva. Prvi dani opsade, po mnogima, bili su ključni, a u razgovorima za „Avaz“ sjećaju ih se neki od ključnih ljudi tog vremena.

Jučer je obilježena i godišnjica oslobođenja Sarajeva od fašističke okupacije 1945. Legendarni komandant Armije RBiH, dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“ i predsjednik SABNOR-a KS Mirsad Ćatić Čuperak, podsjeća da Sarajevo i nije bilo u potpunom okruženju, sve dok međunarodne snage nisu zaposjele Aerodrom Sarajevo.

- Oni su nam zatvorili izlaz. Igman, Sokolović-Kolonija i Hrasnica su bili naši, fluktuacija snaga bi bila moguća. Nas je vojnički totalno okružila Evropa. Nema vojne sile koja bi bila u stanju zadržati Aerodrom između snaga u Hrasnici, Sokolović-Koloniji i Butmiru i sarajevskih snaga. Zamislite da je Aerodrom bio slobodan. Tok rata bi bio drugačiji, jer cilj okruživanja Sarajeva je zadržavanje ogromnog broja vojno sposobnih ljudi na jednom mjestu s relativno malim brojem snaga u odnosu na broj ljudi u Sarajevu. Danas se ratuje dronovima, avioni pogađaju u oko, ali opet dok ne dođe vojnik, to može biti spržena, ali nije zaposjednuta zemlja. To je vrijednost ljudi koji nisu bježali, koji su ostali da budu svoji na svome, branili prvo porodicu i dom, a samim tim i svoju zemlju – ističe Ćatić, uz poziv historičarima da utvrde tačan datum početka opsade glavnog grada BiH, jer je dilema jesu li to 5. ili 6. april.