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DUGE KOLONE VOZILA

Velike gužve na izlazu iz države: Čeka se i do četiri sata

Vozači koji putuju iz BiH trebaju računati na duža čekanja, s obzirom na velike gužve na graničnim prijelazima na izlazu iz države nakon Uskrsa

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Gužve na GP - Avaz
Gužve na GP - Avaz
Amila Bajraktarević

6.4.2026

Vozači koji putuju iz BiH trebaju računati na duža čekanja, s obzirom na velike gužve na graničnim prijelazima na izlazu iz države nakon Uskrsa.

Na GP Gradiška i Orašje kolone se kreću od sat i po do dva sata, dok na Bosanskoj Dubici vozači čekaju i do četiri sata. 

Savjetuje se provjera stanja na granici i korištenje alternativnih pravaca kako bi se izbjegle duge gužve.

Vozačima se savjetuje da prije polaska provjere stanje na graničnim prijelazima i, ukoliko je moguće, koriste alternativne pravce kako bi izbjegli duža čekanja.

# GRANIČNI PRELAZI
# GUŽVE
# KOLONE VOZILA
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