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TOKOM ODMORA U GRČKOJ

Preminuo biznismen i sportski radnik Nijaz Gracić

On je boravio na odmoru u Grčkoj gdje je doživio infarkt, a onda su ljekari nekoliko dana vodili borbu za njegov život, no nisu uspjeli

Nijaz Gracić. Avaz

S. S.

6.4.2026

Bh. privrednik i sportski radnik Nijaz Gracić preminuo je danas u Solunu, gdje je hospitaliziran prije nekoliko dana.

Gracić je bio vlasnik kompanije Europlakat i dugogodišnji prvi čovjek FK Olimpik, a kratko je bio i predsjednik FK Sarajevo.

On je boravio na odmoru u Grčkoj gdje je doživio infarkt, a onda su ljekari nekoliko dana vodili borbu za njegov život, no nisu uspjeli.

Podsjećamo, Gracić je Olimpik doveo od kantonalne lige do Evrope.

Vrijeme dženaze sarajevskog biznismena i sportskog radnika bit će obznanjeno naknadno.

# FK OLIMPIK SARAJEVO
# NIJAZ GRACIĆ
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