Općinski sud u Sarajevu se nakon tri godine proglasio nenadležnim u predmetu tužbe Sebije Izetbegović protiv Univerziteta

Nakon što je pred Općinskim sudom u Sarajevu proveden dokazni postupak po tužbi prof. dr. Sebije Izetbegović protiv Univerziteta u Sarajevu, a u slučaju oduzimanja njenih akademskih titula, danas se očekivalo izricanje presude u tom slučaju.

Međutim, sutkinja koja je postupala u ovom predmetu danas je saopćila da je doneseno rješenje po kojem se Općinski sud u Sarajevu proglašava nenadležnim u ovom slučaju!?

Kompletni troškovi

Predmet je proslijeđen Kantonalnom sudu u Sarajevu, a Sebiji Izetbegović je naloženo da plati kompletne troškove sudskog postupka.

- U predmetu tužbe gospođe Sebije Izetbegović protiv Univerziteta u Sarajevu danas je donesena presuda koja zaslužuje pažnju javnosti i koja je ustvari katastrofalna presuda. Presuda zbog koje bi Općinski sud zaista danas trebao da se srami - prokomentirala je za Faktor advokatica Senka Nožica, članica advokatskog tima koji je zastupao Izetbegović.

Dodala je kako je prije tri godine podnesena tužba u ovom predmetu.

- Sud je danas, poslije tri godine, donio presudu kojom se oglašava nenadležnim. Da bi razumjeli o čemu se radi - Sud je bio dužan kad je primio tužbu da vodi računa o svojoj nadležnosti. Sutkinja je imala dokaz da se Kantonalni sud oglasio nenadležnim. Sud je i pored toga tri godine vodio postupak, čak je tražila sutkinja tri mjeseca produženja roka za izradu presude, da bi donijela presudu kojom se oglašava nenadležnom - kazala je Nožica.

Pojasnila je kako je Sud, sve vrijeme trajanja postupka, ne samo pri preispitivanju tužbe, dužan da vodi računa o nadležnosti.

- Ovo je nešto što prelazi granice apsolutno razumnog i razumljivog. Ja se nikad nisam izjašnjavala o prvostepenim presudama, jer to smatram čak i neprofesionalnim, ali ovdje stvarno više ne može da se šuti. Ovo se mora javno reći. Smatram da ova presuda u svakom slučaju zaslužuje i pažnju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.

Snosim potpunu odgovornost, prihvatam svaku odgovornost za javno izrečenu riječ, ali smatram da mi više ne trebamo da šutimo na neke stvari koje se u sudovima dešavaju ili zbog toga što sudije nemaju hrabrosti da donesu presudu ili zbog toga što su sudije nestručne ili ne znaju da rade svoj posao - kaže advokatica.

Nožica podsjeća da je istovremeno podnijela tužbe i Općinskom i Kantonalnom sudu u Sarajevu i Kantonalni sud se odmah proglasio nenadležnim.

Sada će po pravomoćnosti ovog rješenja predmet ponovo završiti u Kantonalnom sudu.

Pravna nesigurnost

- Kantonalni sud sad može jednostavno ponovo reći da nije nadležan. To je strašno. Ovim se mora pozabaviti profesionalna zajednica. U posljednje vrijeme ima takvih slučajeva na sudovima da se čovjek za glavu hvata. Apsolutno postoji jedna pravna nesigurnost - izričita je Nožica.

Dodaje da je ovaj slučaj "kao kada kupite auto i nakon tri godine ga vratite prodavcu, jer auto nema volan".

- Upravo tako se desilo - kaže Nožica.

Dodala je i da je ovom odlukom Sud tužiteljici pričinio ogromnu materijalnu štetu.

- Sud joj je pričinio tu štetu, ne druga strana. Jer ako je smatrao da je nenadležan, svako vođenje sljedećeg ročišta je uvećavao troškove i tako joj je direktno Sud pričinio štetu - zaključila je Nožica.