Žalba na CIK-ov izbor ponuđača biometrijske tehnologije: Ured odlučuje hoće li naredni izbori u BiH biti digitalni

Žalba konzorcija koji predvodi kompanija „Planet Soft“ iz Banjaluke je 6. aprila stigla u Ured za razmatranje žalbi (URŽ). URŽ odlučiti u zakonom propisanom roku, naveo je u odgovoru za "Dnevni avaz" Miloš Šehovac, službenik za informisanje URŽ-a Bosne i Hercegovine (BiH).

Konačna odluka URŽ-a će odrediti koja kompanija će uvoditi biometrijsku tehnologiju i skenere na birališta u Bosni i Hercegovini (BiH), i da li ćemo novu tehnologiju imati na Opštima izborima, u oktobru ove godine.

Zakon o javnim nabavkama BiH propisuje da URŽ ima rok od dva mjeseca da odluči. Ako ovaj ured iskoristi cijeli rok, birači neće imati priliku na ovogodišnjim izborima glasati uz pomoć napredne tehnologije.

Naime, izabrana kompanija „Smartmatic“ je ponudila rok isporuke od 139 dana od potpisivanja ugovora, dok tender propisuje da oprema mora biti spremna za upotrebu na biralištima najkasnije do 27. septembra.

Smartmatic se za 74.5 miliona KM obavezuje tokom naredne četiri godine isporučiti izbornu tehnologiju na oko 6.000 biračkih mjesta u BiH. Sklapanje ugovora je odgođeno žalbom kompanije Planet Soft, čija ponuda je bila oko 17 miliona KM jeftinija, a rok za isporuku kraći za 49 dana.

CIK je ponudu kompanije „Planet Soft“ odbacio kao nezadovoljavajuću, te izabrao drugorangiranu kompaniju „Smartmatic“, ocijenivši da ispunjava sve tehničke i sigurnosne uslove.

Oprema za biometrijsku identifikaciju birača i njihovih ličnih dokumenata, te skenera za skeniranje glasačkih listića, trebala bi spriječiti izborne prevare pri glasanju i prebrojavanju glasova.