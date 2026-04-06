Gradonačelnik Ankare Mansur Javas: Pobratimski odnosi temelj za zajedničke projekte

Saradnja između Sarajeva i Ankare, koja traje još od 1994. godine, bit će dodatno unaprijeđena u narednom periodu, s posebnim fokusom na turizam, kulturnu razmjenu i jačanje institucionalnih veza, poručio je gradonačelnik Ankare Mansur Yavas, koji boravi u posjeti Sarajevu povodom obilježavanja 6. aprila, Dana grada Sarajeva.

Istakao je da dugogodišnje pobratimske veze između dva grada već daju konkretne rezultate, podsjetivši na projekte poput izgradnje i otvaranja žičare na Trebeviću.

Pozitivna iskustva

- Saradnja između Sarajeva i Ankare traje dugi niz godina i nastojat ćemo da je u narednom periodu dodatno unaprijedimo u svim oblastima - kazao je Yavas u razgovoru za Fenu.

Naglasio je da, uprkos razlikama u zakonodavstvu, sličnosti u organizaciji gradske uprave predstavljaju dobru osnovu za dalju saradnju.

- Sarajevo može doprinijeti Ankari u mnogočemu, kao i obratno, tako da ćemo nastojati da primjenimo naša pozitivna iskustva. Budući da smo pobratimski gradovi, ta saradnja služi da učimo jedni od drugih. Istovremeno, saradnju možemo dodatno obogatiti, pogotovo kroz kulturnu razmjenu - kazao je gradonačelnik Ankare.

Govoreći o konkretnoj realizaciji projekata, Yavas je naglasio da je komunikacija s gradonačelnikom Samirom Avdićem kontinuirana, ali da određene inicijative zahtijevaju dodatna odobrenja.

- Imamo bliske kontakte s gradonačelnikom Sarajeva i direktno komuniciramo o potrebama grada. Na osnovu tih zahtjeva tražimo odobrenje Gradskog vijeća, a za neke odluke potrebna je saglasnost viših nivoa vlasti, zbog čega su pojedini projekti još na čekanju - pojasnio je.

Istakao je i da Avdićevo poznavanje prilika u Turskoj predstavlja dodatnu prednost u jačanju saradnje.

- Gradonačelnik Avdić dobro poznaje prilike u Turskoj i jasno mu je šta je moguće realizirati i na koji način može doprinijeti našoj saradnji. Vjerujem da će zahvaljujući tome odnosi Ankare i Sarajeva biti dodatno unaprijeđeni - kazao je Yavas.

Buduća saradnja

Kao jednu od ključnih oblasti buduće saradnje izdvojio je turizam, naglasivši sve veći broj turskih turista u Sarajevu.

- Tokom šetnje Baščaršijom primjetio sam veliki broj turista iz Turske, ali i brojne sličnosti između naših sredina, posebno s općinom Beypazarı, gdje sam ranije bio načelnik. Slični su način gradnje čaršija, kultura i zanati - rekao je.

Dodao je da će uspostavljanje direktne avio-linije između Ankare i Sarajeva u julu ove godine dodatno doprinijeti povezivanju dva grada te da će ovi direktni letovi u Sarajevo dovesti mnogo veći broj turista iz turske prijestolnice.

Na kraju razgovora, uputio je čestitke povodom 6. aprila, Dana Grada Sarajeva te prenio pozdrave iz prijestolnice Turske i u ime turskog naroda.