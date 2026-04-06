Kako saznaje portal "Avaza", Šuhret Fazlić će biti kandidat POMAK-a za Predsjedništvo BiH.

Već ranije su u ovoj stranci najavili da će podržati kandidata iz Krajine, no nisu otkrivali ko će to biti.

Šuhret Fazlić je osnimak POMAK-a, bivši gradonačelnik Bihaća i zastupnik u Skupštini USK.

Kako saznajemo od izvora u Krajini, saglasnost je postignuta i informacija bi u narednim danima trebala biti zvanično objavljena.