Kako saznaje portal "Avaza", Šuhret Fazlić će biti kandidat POMAK-a za Predsjedništvo BiH.
Već ranije su u ovoj stranci najavili da će podržati kandidata iz Krajine, no nisu otkrivali ko će to biti.
Šuhret Fazlić je osnimak POMAK-a, bivši gradonačelnik Bihaća i zastupnik u Skupštini USK.
Kako saznajemo od izvora u Krajini, saglasnost je postignuta i informacija bi u narednim danima trebala biti zvanično objavljena.
Ova kandidatura dolazi u trenutku pojačanog nezadovoljstva odnosom viših nivoa vlasti prema Krajini, regiji koja se decenijama suočava s infrastrukturnom izolacijom, sporim razvojem i, kako tvrde lokalni zvaničnici, sistemskim zanemarivanjem.
Podsjećamo, aktuelni gradonačelnik Bihaća, Elvedin Sedić, u nedavnim javnim istupima jasno je poručio da je „vrijeme da Krajina dobije svog kandidata“ kao politički odgovor na dugogodišnji neravnopravan tretman. Prema njegovim riječima, odnos Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prema Unsko-sanskom kantonu, bez obzira na politički sastav kroz godine, ostaje suštinski nepromijenjen već tri decenije. Sedić je tada kazao da Krajina više ne može čekati rješenja „odozgo“.
Podsjećamo, ranije su već najavljene kandidature Denisa Bećirovića za ovu poziciju ispred 14 stranaka i pokreta, Semir Efendić će biti kandidat Stranke za BiH, a jasno je i da će SDA imati svog kandidata, no još nije odlučeno ko će to biti. Prema ranijim izjavama, najavljena je i mogućnost kandidature kadra SBB-a, no ni u ovoj stranci još nisu govorili o imenima.