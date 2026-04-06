Blanuša upozorio delegate SNSD-a zbog akciza: Kako sijete, tako ćete požnjeti

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša izjavio je da "imamo najniži standard u Evropi i najskuplje gorivo u regionu, te da nisu dovoljne kozmetičke intervencije, nego su neophodne odgovorne sistemske mjere".

- Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, koji se protive zamrzavanju akciza, moraju ući u cipele naroda koji živi od 1.600 i manje KM. Moraju shvatiti da građani podižu višegodišnje kredite u iznosu od jedne poslaničke plate, i da je cijena goriva od četiri KM neizdrživa za većinu stanovništva - poručio je Blanuša.

Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta, na kojoj će biti raspravljano o zamrzavanju akciza, zakazana je za srijedu.

- Samo oni koji iz svog džepa ne plaćaju gorivo mogu biti neosjetljivi na potrebe naroda i ignorisati inflatorni udar. Ne smije se desiti da u budžetima ima novca za privatne firme prebogatih tajkuna i da to plaća siromašni narod. Ne smije se desiti da vlast ne razmišlja o rekordnim cijenama sjetve koje će dovesti do toga da osnovna hrana postane luksuz - istakao je Blanuša.

Predsjednik SDS-a upozorio je režim da će snositi odgovornost ukoliko u srijedu ponovo blokiraju zamrzavanje akciza.

- Kada se suoče sa buntom naroda koji neće imati novca za osnovne potrebe, neka ne izmišljaju obojene revolucije. Kako siju, tako že požnjeti - poručio je Blanuša, saopćeno je iz SDS-a.