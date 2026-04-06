Iz Krajine nikada niko nije bio ministar u Vijeću ministara BiH, a ovo su ljudi koji su u prošlosti pokušali ući u Predsjedništvo BiH

Kako je prvi objavio portal "Avaza", bivši gradonačelnik Bihaća i zastupnik u Skupštini USK Šuhret Fazlić će biti kandidat POMAK-a za Predsjedništvo BiH.

Ova kandidatura je rezultat nezadovoljstva prema odnosu viših nivoa vlasti prema ovom dijelu BiH, poručeno je ranije iz POMAK-a.

To će ujedno biti i prvi kandidat iz Krajine nakon osam godina, kada je Senad Šepić, koji je tada, istina, već imao adresu u Sarajevu, bio kandidat Nezavisnog bloka i nije se proslavio.

Ako gledamo kroz prošlost niti jedna etablirana stranka u Sarajevu, koja je imala ozbiljne domete u borbi za Predsjedništvo BiH nikada nije ponudila kandidata iz Krajine za ovu poziciju.

Na osnovu informacija koje se mogu pronaći, od rata do danas je tek nekoliko kandidata iz Krajine bilo za Predsjedništvo BiH.