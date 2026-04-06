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NAKON NAJAVE FAZLIĆA

Iz Krajine nikada niko nije bio ministar u Vijeću ministara BiH, a ovo su ljudi koji su u prošlosti pokušali ući u Predsjedništvo BiH

Ova kandidatura je rezultat nezadovoljstva prema odnosu viših nivoa vlasti prema ovom dijelu BiH, poručeno je ranije iz POMAK-a

Rahmetli Mujo Demirović i ratni zločinac Fikret Abdić. Facebook - Robert Anic / PIXSELL

Piše: Sedin Spahic

6.4.2026

Kako je prvi objavio portal "Avaza", bivši gradonačelnik Bihaća i zastupnik u Skupštini USK Šuhret Fazlić će biti kandidat POMAK-a za Predsjedništvo BiH.

Ova kandidatura je rezultat nezadovoljstva prema odnosu viših nivoa vlasti prema ovom dijelu BiH, poručeno je ranije iz POMAK-a.

To će ujedno biti i prvi kandidat iz Krajine nakon osam godina, kada je Senad Šepić, koji je tada, istina, već imao adresu u Sarajevu, bio kandidat Nezavisnog bloka i nije se proslavio.

Ako gledamo kroz prošlost niti jedna etablirana stranka u Sarajevu, koja je imala ozbiljne domete u borbi za Predsjedništvo BiH nikada nije ponudila kandidata iz Krajine za ovu poziciju.

Na osnovu informacija koje se mogu pronaći, od rata do danas je tek nekoliko kandidata iz Krajine bilo za Predsjedništvo BiH.

Jedini kandidat kojeg su predložile stranke iz Sarajeva za Predsjedništvo BiH bio je Mujo Demirović, profesor iz Bihaća, koji je bio kandidata BPS-a 2010. godine.

Bešćo Alibegović, koji je bio marginalni nezavisni kandidat 2006. godine, prema dostupnim informacijama je iz Bihaća.

Preostali kandidati vezani za Krajinu su bili ispred DNZ-a, stranke ratnog zločinca Fikreta Abdića. Ibrahim Đedović, koji je bio kandidat na izborima 2010. godine, nije rodom iz Krajine, ali kompletan radni vijek je proveo u Velikoj Kladuši.

Ratni zločinac Fikret Abdić je okušao sreću na izborima 1996., 1998. i 2002. godine, no nije se proslavio.

Interesantno je da niti u jednom sazivu Vijeća ministara BiH nije bilo niti jednog ministra iz Krajine.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# PREDSJEDNIŠTVO BIH
# ŠUHRET FAZLIĆ
# FIKRET ABDIĆ
# MUJO DEMIROVIĆ
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