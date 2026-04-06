Policijski veteran i jedan od heroja odbrane, Kasim Muslić za "Avaz": U aprilu 1992. odlučili smo da se ne predamo

Goražde je danas obilježilo Dan sjećanja na pripadnike MUP-a RBiH, koji su svoje živote dali u odbrani domovine i jedinog slobodnog grada na Drini.

Kasim Muslić, pripadnik nekadašnjeg Centra službi bezbjednosti Goražde i komandir stanice policije u Ilovači kod Goražda, jedan je od preživjelih heroja u policijskim uniformama, koji su se prvi suprotstavili agresiji. Organizator otpora, čovjek čije je ime u prvim ratnim danima ulijevalo povjerenje, Muslić je u prvim danima aprila, s uglednim ljudima iz Ilovače, Osanice, Faočića, Orahovica, Bara i drugih mjesta pripremao odbranu.

- Nastojali smo isplanirati odbranu na ovom području, znajući se da će i Goražde imati izvjestan broj snaga koje će se suprostaviti srpskoj agresiji. Zbog sumnji da možemo biti izdati, pod okriljem noći okupljali smo patriote. Pored rezervnog sastava policije, kojem pristupaju dobrovoljci s naoružanjem, brzo se konsoliduje jedinica s većim brojem ljudi i zauzima kritične kote – kaže Muslić.

Okolni gradovi, izloženi napadima lokalnih snaga, bivše JNA i dobrovoljaca iz Crne Gore i Srbije, već su pali. Goražde je ostalo jedini slobodan grad, s desetinama hiljada izbjeglica.

- Ljudi su bili uznemireni, bez vojnog naoružanja, bez organizovanih vojnih struktura, bez zaštite JNA u koju su Bošnjaci polagali velike nade. Pod presijom ultimatuma srpskih vlasti narod Ilovače, Goražda i okoline je bio bez jasne vizije šta treba uraditi. Na ponuđene ultimatume trebalo je dati odgovor. Krizni štab Ilovače i Goražda je na zborovima građana po svim mjesnim zajednicama odlučivao - predati se ili boriti. Bio sam prisutan na tim zborovima. Odlučili smo da se ne predamo – sjeća se Muslić.

Na čelo branitelja ubrzo se stavlja mladi kapetan bivše JNA, Zaim Imamović, čime organizacija odbrane počinje da jača, a formiraju se prve jedinice ARBIH. Zaimovoj 1. drinskoj udarnoj brigadi priključuju se policijske jedinice i patriotske snage.

- Narednih mjeseci povećava se broj boraca s ovog područja. Historija će zabilježiti da su heroji Ilovače neprijatelju krenuli na megdan mnogo prije negoli je neprijatelj pokucao njima na vrata – kaže Muslić.

Prve granate na Ilovaču ispaljene su već 29. aprila 1992., nekoliko dana prije početka potpune ofanzive na Goražde. Muslić se sjeća da je do tada selo Marevci potpuno spaljeno.

- Ubijeni su Nazif i Hasiba Marevac, Alija Tahirović ... Komšije Srbi i dalje šute o ovom zločinu, nažalost. U ovom četničkom napadu su napadnuta i bošnjačka sela Gornji Ćurovići, gdje su ubijeni otac i kćerka Halim i Vasvija Ćurović. U Bratišu je ubijen Vehid Bukalo, spaljena su sela Pušine, Šabanci i Bahovo. Četničke bestijalne napade su zaustavili branioci Ilovače, policijske snage i dobrovoljci koji su hrabro stali na put ubijanju civilnog stanovništva, paljevini i pljački imovine – ističe Muslić.

Sjeća se i prvih pobjeda branitelja u aprilu 1992. godine na Stocu, u maju u rejonu Stolac -Ruda Glava – Borovac - Hrančići, te Zebinoj Šumi i Osanici, kao i borbama na prostoru Bogovići – Klek – Borovac.

- Tada su poginuli prvi branioci Murat Grčo, Remzija Efendić, Asim Arnaut i Ifet Turčalo. Jedna od značajnijih bitaka je bila u julu, kada je izvedena ofanziva na cijelu teritoriju Ilovače i Osanice, kao bedema odbrane Goražda. Tu bitku je vodio Sinan Žuga sa saborcima. Napadi su izvedeni i u pravcima Crvene Stijene, Borovac, Orahovice, Srednje, Podgrab, Prača, Hrenovica, Bare, Hranjen i šire, sa svim raspoloživim oružjem, uz podršku aviona i helikoptera, koji su neselektivno gađali sve što se kretalo. Sve ove napade su hrabri branioci i narod zaustavili – kaže Muslić.

Kasim Muslić teško je ranjen 20. decembra 1992. godine u borbenim dejstvima na Zebinoj Šumi tokom spašavanja ranjenog saborca. Sa suprugom i dvije kćerke, danas živi u Sarajevu. Za zasluge tokom odbrane Goražda dobitnik je nekoliko priznanja i pištolja s posvetom.