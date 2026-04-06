Preminuo Kristijan Švarc-Šiling, bivši visoki predstavnik u BiH i dugogodišnji njemački političar

Nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i dugogodišnji njemački političar Kristijan Švarc-Šiling (Christian Schwarz-Schilling) preminuo je, ostavljajući iza sebe bogatu političku karijeru obilježenu snažnim angažmanom na Balkanu i jasnim stavovima o poslijeratnom uređenju BiH.

Rođen 1930. godine u Insbruku, Švarc-Šiling je politički put gradio unutar njemačke Kršćansko-demokratske unije (CDU). Tokom višedecenijskog djelovanja bio je zastupnik u Bundestagu, gdje se profilirao kao političar posvećen pitanjima telekomunikacija i međunarodnih odnosa. Obavljao je i dužnost saveznog ministra za poštu i telekomunikacije u vladi Helmuta Kola (Helmut Kohl) od 1982. do 1992. godine.

Njegovu karijeru obilježilo je i odlučno protivljenje politici međunarodne zajednice tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Godine 1992. podnio je ostavku na ministarsku funkciju, protestujući zbog, kako je naveo, nedovoljnog odgovora Zapada na rat i stradanja u BiH.

Nakon toga se aktivno uključio u diplomatske i humanitarne aktivnosti vezane za Balkan, djelujući kao međunarodni medijator i savjetnik. Posebno se zalagao za snažniji angažman međunarodne zajednice u stabilizaciji prilika u Bosni i Hercegovini.

Na funkciju visokog predstavnika u BiH imenovan je 2006. godine, kada je naslijedio Pedija Ešdauna (Paddy Ashdown). Njegov mandat trajao je do 2007. godine i bio je prepoznatljiv po drugačijem pristupu u odnosu na prethodnike. Umjesto nametanja odluka, zagovarao je veću odgovornost domaćih političkih aktera i smanjenje intervencionizma Ureda visokog predstavnika.

Tokom mandata često je naglašavao da politički lideri u BiH moraju preuzeti odgovornost za reformske procese i evropski put zemlje. Ipak, takav pristup izazvao je i kritike dijela međunarodne i domaće javnosti, koja je smatrala da je doveo do zastoja u reformama.

Prije angažmana u BiH bio je aktivan i u poslovnom sektoru, naročito u oblasti telekomunikacija, gdje je radio kao konsultant i posrednik na međunarodnim projektima.

Njegova smrt označava odlazak jednog od ključnih međunarodnih aktera poslijeratnog perioda u Bosni i Hercegovini, ali i političara koji je još tokom agresije na BiH, upozoravao na potrebu odlučnijeg djelovanja međunarodne zajednice.